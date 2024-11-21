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嘉市4年補助千萬支持青創 實現青年創業夢想吸引更多人來嘉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府下午在遠東百貨舉辦青年創業獎勵補助計畫成果發表會，市長黃敏惠到場勉勵，見證12組青創團隊創新成就。圖／嘉市府提供
嘉義市府下午在遠東百貨舉辦青年創業獎勵補助計畫成果發表會，市長黃敏惠到場勉勵，見證12組青創團隊創新成就。圖／嘉市府提供

嘉義市府面對產業環境變化，強化城市商業服務優勢，2021年啟動青年創業獎勵補助計畫，推動4年累積輔導45支創業團隊，市府下午在遠東百貨舉辦青年創業獎勵補助計畫成果發表會，市長黃敏惠到場勉勵，見證12組青創團隊創新成就。

市府每年編列250萬元補助款，每年青創團隊提案數量超過60組，專業評審團隊肯定嘉市青創量能，創業類別含餐飲美食、數位科技、文創設計等領域，以經營優化組「有機團結整合行銷公司」為例，團隊致力推動嘉市文化影視友善環境；創業啟動組「嘉人酒場」將嘉義特色融入日式氛圍，打造全新餐飲體驗。

「有機團結整合行銷公司」張辰漁分享用影視及文創推廣在地歷史、文化，感謝市府團隊推動影視協拍計畫，讓他能結合民間力量，與公部門推廣義市；「嘉人酒場」夫妻檔詹柏鈺與吳靖希分享開店4個多月辛酸，不僅事前籌備、營運人員培訓，團隊調整溝通更是辛苦，感謝市府提供資源，讓營運上軌道。

黃敏惠說，青年是城市進步動力，市府持續推動創業輔導平台，為青年留鄉提供最大助力，除追蹤、輔導機制，市府連續多年推行資金支持與資源媒合，4年共補助千萬元，協助創業團隊克服打拼初期的挑戰，感謝議會支持，陪伴青年朋友將創業夢想實驗、實踐、實現。

嘉義市府下午在遠東百貨舉辦青年創業獎勵補助計畫成果發表會，市長黃敏惠到場勉勵，見證12組青創團隊創新成就。圖／嘉市府提供
嘉義市府下午在遠東百貨舉辦青年創業獎勵補助計畫成果發表會，市長黃敏惠到場勉勵，見證12組青創團隊創新成就。圖／嘉市府提供

創業 團隊 青年

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