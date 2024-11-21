雲林今年目標拚1萬名寶寶 第6千位新生兒莿桐鄉誕生

因應少子化趨勢，雲林縣政府祭出「兩年6億催生增產雲林萬寶龍」計畫已見成效，今年第6000名新生兒在莿桐鄉大美村誕生，本月份才當上第2任阿嬤的雲林縣長張麗善今天親往致贈祝賀金，喜氣洋洋。

雲林萬寶龍計畫目標設定1萬名新生兒，第6000名小龍女在莿桐鄉大美村誕生，縣長張麗善今天前往送黃金禮盒祝賀並對雲林2年增加1萬人目標深具信心。

縣府表示，該計畫今明兩年新生兒的父母，只要一方設籍雲林住滿8個月就能申請，第1至3胎獲6萬元津貼，第4胎起每胎13萬元，到目前已發出逾3億元生育津貼及營養禮金，成效不錯。

民政處長林文志說，今年雲林縣新生兒到本月中已達6千名，相較去年3206名有近倍數的成長，目前以斗六市936人最多，其次為麥寮鄉617人、第3虎尾鎮568人，預估今年可破7千人大關。

張麗善今天親往祝賀莿桐鄉大美村的第6000名龍寶寶父母，並致贈黃金禮盒給27歲吳姓夫妻。吳媽媽說，女兒是第1胎，沒經驗照顧起來較累，卻很甜蜜。