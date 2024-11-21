回饋永康故鄉 南市安南區公所主秘陳宏田6著作相贈
永康在地文史研究者、台南市政府安南區公所主任秘書陳宏田，本月甫完成《永康二王廟志》出版，今天在永康社教中心舉辦贈書儀式，將其6套地方文史相關著作提供永康區圖書館典藏，嘉惠在地文史愛好者。
陳宏田是國立臺南師範學院鄉土文化研究所碩士，也是在地永康大灣廟南陳厝人，公餘之暇對永康在地文史與民間信仰研究亦不曾間斷，也曾在台南大學文化與自然資源學系兼任講師，目前是安南區公所主任秘書。永康區長李皇興、公所人文課長林淑婷等人今都出席贈書儀式，
本次捐贈永康區圖書館《台南市永康區大灣劉姓宗譜（再版）》、《永康區開天宮志》（與戴文鋒、張耘書合著）、《南台灣鄭氏時期人物祀神》、《大灣廣護宮醮事史暨丙戌科、庚子科建醮紀錄》、《台南東郊300年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰―附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄》及《永康二王廟志》等6部著作。
永康區公所指出，陳宏田碩士論文為《台南地區王爺信仰》曾獲台南縣政府南瀛研究論文計畫獎助出版；其《南臺灣鄭氏時期人物祀神》一書列為台南大學台南學研究中心系列書目，並於2021年獲國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊學術性書刊佳作。陳宏田也是台南市市定無形文化資產「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」提報人，對民俗信仰文化相當重視，盼拋磚引玉，共同推動台南學深耕。
李皇興表示，永康區社教中心為地方重要藝文展演暨社教圖資中心，今年適逢台南400，區公所在此舉辦系列相關活動，回顧及推廣永康歷史變遷與多元文化，如今再獲文史研究者陳宏田贈書，充實在地史料典藏。
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