林百貨摩登大遊行 12月7日登場

照片取自臺南市政府

林百貨是臺南重要的觀光景點，也是國內外遊客接觸臺南物產與文創設計的窗口，其年度盛事「府城摩登大遊行」將在12月7日登場，今年適逢臺南400，遊行以「臺南400 囍事滿載」為主題盛大舉辦。

臺南市長黃偉哲表示，美國紐約有享負盛名的Macy's感恩節大遊行，臺南最具代表性的就是林百貨府城摩登大遊行。今年的節目精彩豐富，絕對驚豔眼球、閃耀全臺，歡迎大家12月7日一同來參加。

文化局表示，1932年開幕的臺南林百貨，是府城摩登的象徵，目前由臺南市政府文化局委託高青時尚股份有限公司經營。林百貨自2014年重新開幕以來，每年皆舉辦遊行活動，集結臺南產、官、學界及日本友好城市參與，展現在地觀光、文化創意與台日交流，秉持「讓世界看見臺南」的信念，成為市民與遊客共同期待的慶典。

林百貨表示，本次遊行除邀請日本知名文化祭典團體帶來充滿日式風情的活力舞蹈外，也規劃近30團熱情響應的遊行團體，並結合17家臺南老店與新興品牌的「400限定-林開囍市集」及攜手《四四拍唱片行》、《啤酒肚釀製》的「林酒BAR」派對活動，精彩活動絕不容錯過。

今年活動主視覺邀請曾出版「台南」為主題書籍的日本知名插畫家－佐佐木千繪所繪製，作為一位熱愛臺南的佐佐木千繪，對臺南有著深厚情感，她以俯瞰視角展現林百貨的活潑風貌，透過鮮明色彩與生動畫面，展現每層樓的特色，充滿童趣與色彩的作品充分傳達她對林百貨的熱情與創意。

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