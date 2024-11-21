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中火無煤化要再等十年 台中民代籲擴大肺癌公費篩檢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧指出，明年徵收碳費應擴大肺癌公費篩檢，衛生局長曾梓展表示「贊成！」圖／黃馨慧提供
台中市議員黃馨慧指出，明年徵收碳費應擴大肺癌公費篩檢，衛生局長曾梓展表示「贊成！」圖／黃馨慧提供

台中市議員黃馨慧今質詢表示，台中人肺癌發生率逐年增加，但行政院規劃中火無煤化要等到2035年，中火「無煤減碳」還要等10年，呼籲明年徵收碳費須「專款專用」，首先擴大肺癌公費篩檢，衛生局長曾梓展表示「贊成！」

黃馨慧表示，環境部去年底公布全台環境汙染監控結果，各地PM2.5狀況，以中部及雲嘉南空氣品質較差。

根據衛福部國健署癌登資料「台中市及五都氣管、支氣管及肺癌發生率及人數，數據顯示，台中2017年至2021年，每十萬人口發生率已成長3. 25%，發生人數從1539增加到1884人，發生率增加22%。衛生局長曾梓展認同台中市肺癌發生率有增加趨勢。

黃馨慧說，環保局監控中火PM2.5數值為14.1微克，若根據環境部今年四月修正「空氣品質標準」草案，加嚴我國空氣品質標準到12微克，中火完全不及格，遑論WHO訂定空品標準為5微克，中火坐實就是全球最髒火電怪獸。

黃馨慧認為，明年徵收碳費，台中大約有28家排碳大戶要繳碳費，這些徵收的碳費不應該變成市庫、國庫的大水庫，應該用於照顧民眾健康「專款專用」，建議肺癌公費篩檢應該擴及40歲以上市民、每年一次，才能真正照顧台中市民健康。

衛生局長曾梓展回應，空汙和肺癌有相關性是無庸置疑，因為空汙裡面的PM2.5可以全身流竄，對肺部有很大傷害，他贊成擴大市民肺癌公費篩檢服務。

中火 肺癌 衛生局

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