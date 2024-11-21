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奇美博物館白鵝疑遭遊蕩犬咬死 1犬落網安置

中央社／ 台南21日電

台南奇美博物館戶外園區人工湖多年來有鵝群棲息，館方還曾製作圖鑑向遊客介紹，日前有民眾目擊其中白鵝「黑輪」遭犬隻咬死，動保處昨天派員捕獲1隻疑似闖禍遊蕩犬。

位於台南都會公園的奇美博物館除了建築物引人目光，以及大批人潮參觀館內展覽外，環境優美的戶外園區也是不少民眾規劃運動、野餐等休憩活動好去處，棲息在人工湖的鵝群也相當有人氣，館方曾為鵝群拍照並做成圖鑑，並在官方粉絲專頁與民眾分享鵝群生態。

日前有民眾前往晨運時，發現1隻白鵝在湖畔草地遭疑似遊蕩犬攻擊，經撕咬、拖行、多次猛烈搖晃後死亡，草地上散落大量白色鵝毛，經比對確認死亡白鵝是2年多前在園區孵化、出生的母鵝「黑輪」，因出生時有黑眼圈得名，而原因不詳的右折翅成為最易辨識特徵。

「黑輪」被咬死一事在社群網站引發網友熱議，有網友提到曾於台南都會公園發現遊蕩犬出沒，疑似有人會前往餵食，也有網友擔憂前往公園遊憩的長者、兒童可能成為遊蕩犬攻擊對象。

奇美博物館媒體公關鍾佳欣告訴中央社記者，疑似闖禍遊蕩犬不是博物館養的，有時候會有愛心媽媽餵食；不過發生這樣的情況後，館方已通知台南市動保處協助處理，盼維持博物館園區安全。

台南市動保處指出，昨天下午已派員前往找到疑似闖禍遊蕩犬，以麻醉針配合網具捕獲後依相關程序安置。

台南市仁德區成功里長鄭晴而表示，台南市首處遊蕩犬暫置區「毛孩森活村」已於18日啟用，就位於成功里內，距離台南都會公園很近，市府也承諾優先安置仁德區遊蕩犬，希望愛心媽媽可以改到暫置區關心犬隻，協助減少遊蕩犬可能造成的問題。

台南 奇美博物館

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