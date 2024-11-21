台南400馬拉松挑戰賽周日登場 交管出爐

台南400馬拉松挑戰賽將於本月24日周日在新營區體育場登場，預計將逾1萬1千多人參加，新營警分局今天公布交通疏導管制路線，籲請用路人當天聽從專人指揮，確保用路人安全。

台南400馬拉松挑戰賽安排有42、21、5公里組，區分為全馬、半馬、趣味組，24日當天上午6點起在新營體育場分批鳴槍開跑，新營警分局針對賽事沿線行經路段進行交通管制，各組路線如下：

（一）42K：（0600）新營區體育場三興街出發→左轉建國路→進入鹽水區朝琴路→右轉和平路→左轉武廟路→右轉文武街→左轉治水路→右轉月津路→左轉忠孝路（逆向）→右轉臺19甲線→右轉南72線→左轉南67線→由坔頭港進入下營區→（返程）由柳營區南69線再次進入本轄→南69線→左轉柳營外環道（逆向機慢車道）→左轉太子路→右轉嘉太路（與21K返程共線）→直行新工路→直行新運五路→右轉南74線→右轉三興街→體育場。

（二）21K：（0615）新營區體育場三興街出發→左轉建國路→進入鹽水區朝琴路→右轉和平路→左轉武廟路→右轉文武街→左轉治水路→右轉月津路→左轉忠孝路（逆向）→右轉臺19甲線→右轉南72線→角帶里迴轉→南72線→經太宮派出所→右轉太子路→左轉嘉太路（與42K返程共線）→直行新工路→直行新運五路→右轉南74線→右轉三興街→體育場。