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綠鬣蜥出沒雲林口湖鄉 公所研擬獵蜥計畫

中央社／ 雲林縣21日電

雲林近年有綠鬣蜥蹤跡，口湖鄉長李龍飛今天說，鄉內多村莊出現蹤跡，有農民1週捕獵80多隻，為避免族群擴大，公所研擬「獵蜥計畫」；縣府明年將開專班培訓專業人才，解除危機。

根據雲林縣農業處統計，透過通報委外單位、1999縣民服務專線而捕捉的綠鬣蜥去年10隻，今年至今天止有13隻。

雲林縣農業處長魏勝德今天告訴中央社記者，縣府去年委託團隊針對縣內綠鬣蜥蹤跡調查，發現沿海地區出現野化族群，水林、口湖等鄉鎮有族群繁殖，其中口湖鄉後厝村族群較大。

魏勝德說，縣府現有委外團隊處理，為避免族群擴大，影響生態，縣府除了配合中央政策外，明年度將開專班培訓專業人才獵捕綠鬣蜥。此外，民眾如果發現綠鬣蜥蹤跡，也可撥打1999縣民服務專線，或向縣府借用捕捉籠。

口湖鄉長李龍飛指出，口湖鄉各村落陸續發現綠鬣蜥的蹤跡，因為綠鬣蜥是外來種，而且在某些地區已引發了生態和農業上的問題。

李龍飛強調，綠鬣蜥繁殖能力強，且在缺乏天敵的環境中能迅速繁衍，會使得牠們在新環境中能夠快速建立族群，造成生態失衡，恐對口湖鄉農業、生態造成嚴重危害。

李龍飛盼相關權責單位能盡速建立防範機制，以減低綠鬣蜥快速擴散趨勢，同時鄉公所也研擬獵蜥計畫，以捕捉綠鬣蜥獎勵。

口湖鄉 綠鬣蜥 雲林

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