南市每年上萬噸樹枝成「木料碎」免費送 民眾卻不愛

以往校園、公園、行道樹等修剪後的樹枝均送至焚化廠或掩埋場，為促進資源循環，台南市環保局成立木料銀行，將樹枝破碎成可再利用的木料碎，但議員指再利用成效不彰，1年廢樹枝有8千噸至1萬噸，但才能去掉約7百噸，近期颱風造成樹木傾倒數量大增，增加掩埋場堆置壓力；環保局允加強推廣及增加索取點，今年目標去化到1千噸。

市議員朱正軒指，台南市「木料銀行」成立多年，將路樹及農業廢棄木材集中破碎，供民眾索取使用，但民眾索取意願低，多處清潔隊內堆置許多無人領取的木料，恐怕是很多民眾不知道木料的用途，環保局要加強宣導，另外目前木料的處理和領取大多在溪北地區，應在人口稠密的市區增設領取點。

環保局說明，目前廢樹枝破碎成約5公分大小的尺寸，越細的木料有抑制雜草、減少揚塵用途外，因木料表面積增加，加速木料分解，更可解決木料尺寸太大分解時間太長的問題，包含有抑制雜草、增加土壤肥力和減少揚塵等，更細的木料可與家畜糞便結合後凝固，方便清洗且可發酵後製成肥料。

環保局長許仁澤表示，目前木料領取成效有進步空間，將加強在地宣傳，也會努力規畫市區的服務，鼓勵更多民眾參與。

台南市木料碎目前也委由廠商製成SRF（固體再生燃料）每噸還要花2500元，且SRF燃料遭到環保團體質疑，廠商意願也不高，環保局說，木料碎製成再生燃料還要再突破，但會加強推廣給工地、農地等使用，而原本索取地點有仁德、新營、麻豆、南化、北門清潔隊，再增加東區的藏金閣，只要上班時間都可前往，請民眾自備容器。

另朱正軒指，落葉和樹枝都是自然生態循環的一部份，目前都會區多數落葉仍送至焚化爐處理，導致空氣汙染與土壤養分流失，市府應推動「落葉在地處理」，在樹木周遭開闢園圃，集中落葉於落葉膠囊及園圃中。

許仁澤說明，已經有市民在推廣枝葉園圃，未來會積極尋找示範區域，也會推動建立相關落葉在地處理的標準。