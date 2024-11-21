「應援！台南棒球魂」歷史展 將邀中華隊長陳傑憲開講

世界12強棒球錦標賽中華隊挺進前4強，喚醒國人對棒球熱潮，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場即將完工，南市體育局30日起至12月29日舉辦「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，今也邀請知名球星陳金鋒為活動暖身，市長黃偉哲說，近期大眾目光聚焦12強賽，然而前輩締造的輝煌歷史，也該被大家記住。

體育局提到，這次在「球場的秘密」展區中，規畫結合運動科技技術，利用球場與場邊牛棚的情境造景，此外也安排「假日講座」活動，除重磅邀請知名球星郭泓志、胡金龍外，還邀請此次在中華隊表現優異的林安可、陳傑憲等人出席，和大家分享投身球界以來的心路歷程。

體育局說明，展覽共分為「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」等5大展區，藉由看板、動畫、燈箱與櫥窗等複合展示裝置呈現，介紹歷年出身台南的棒球名人生平事記與在地職業球隊「統一獅」的發展歷程。

市長黃偉哲表示，台南是棒球之都，多位知名棒球選手都來自台南，像是郭泰源、王建民、郭泓志等，前輩締造的輝煌歷史，應該被大家記住，也值得年輕朋友多多關注，這次舉辦棒球歷史展，亞太國際棒球訓練中心未來也會成立棒球名人堂，讓棒球持續在台灣、台南發光發熱。