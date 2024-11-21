快訊

職場霸凌關注度不如性騷擾 制度補破網刻不容緩

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

台南棒球歷史展11月30日登場 見證府城棒球百年風華

中央社／ 台南21日電

世界12強棒球賽複賽今天在日本東京巨蛋開打，「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，則預定11月30日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開展，展期1個月，見證台南棒球百年風華。

台南市長黃偉哲今天宣布，「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展11月30日至12月29日登場，地點在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，免費入場。

黃偉哲表示，多名棒球選手來自台南，郭泰源、王建民、郭泓志等人締造輝煌歷史，應該被記住，也值得年輕朋友關注；最近聚焦世界12強棒球賽，台灣隊進入4強賽，希望一舉奪冠。

黃偉哲說，棒球歷史將為台南棒球運動奠基，市府舉辦棒球歷史展，也將在亞太國際棒球訓練中心成立棒球名人堂，讓棒球運動持續在台灣、台南發光發熱。

南市府體育局指出，台南棒球歷史展分為「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」5大展區，透過看板、動畫、燈箱與櫥窗等複合類型展示裝置，介紹台南棒球名人及中華職棒統一獅隊發展歷程。

體育局表示，台南棒球歷史展回顧台南棒球發展，涵蓋日治萌芽期、戰後蓬勃發展及1970年代後光榮戰績等重大時刻，讓人深刻感受台南棒球運動百年風華。

此外，展覽還規劃「假日講座」活動，請來知名球星郭泓志、胡金龍、林安可及陳傑憲等人，分享投身球界心路歷程。

台南 棒球 運動 黃偉哲

延伸閱讀

慶讚台南400 下營上帝廟大法會登場感謝眾神庇佑

棒球12強複賽11/21開打 台南永華運動中心直播

台南林百貨「府城摩登大遊行」 12/7閃耀登場

2024新營甜蜜節 11/23南瀛綠都心開跑

相關新聞

「應援！台南棒球魂」歷史展 將邀中華隊長陳傑憲開講

世界12強棒球錦標賽中華隊挺進前4強，喚醒國人對棒球熱潮，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場即將完工，南市體育局30日起至1...

嘉市兩重大發展卡關內政部 議會藍營轟：中央對不起嘉市民

關係嘉市發展的北港路區段徵收，以及總圖書館新建等2項重大建設，先後卡關內政部，前者以需嘉縣市都委會聯審，後者以需納入社宅...

緬懷國策顧問陳輝東 南美館26日起「揚帆遠行」致敬

一手催生台南市美術館的國策顧問陳輝東11月1日辭世，南美館今天宣布，預定11月26日至2025年1月5日在南美一館舉辦「...

阿里山木棧道斷釀死傷 議員憂心行嘉吊橋安全…嘉市府：定期養護

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋觀景台木棧道斷裂，造成遊客1死4傷慘劇，嘉市議員上午質詢，橫跨八掌溪「行嘉吊橋」，部分護欄及...

大家相揪北港溪邊放風箏 「神獸來朝」高手競技點綴天空

秋風輕拂迎來一年一度的放風箏好時節，雲林縣北港鎮公所本月23日「萬獸來朝」風箏嘉年華會將在北港溪畔大草原登場，來自國內風...

南市藏金閣周未拍賣 有T-Bike、舊鞋募集及二手玩具繪本交換

台南市環保局23日（周六）上午8點在藏金閣1館舉辦拍賣日活動，有二手傢俱及單車拍賣，還有超值的「惜福T-Bike」與知足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。