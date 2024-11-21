阿里山木棧道斷釀死傷 議員憂心行嘉吊橋安全…嘉市府：定期養護

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋觀景台木棧道斷裂，造成遊客1死4傷慘劇，嘉市議員上午質詢，橫跨八掌溪「行嘉吊橋」，部分護欄及橋面木棧板腐蝕劣化，潛在安全隱憂；市府工務處長蘇文崎說，定期檢測養護，汰換不良橋面木棧板。

議員黃露慧針對「行嘉吊橋」安全議題質詢，答詢過程與工務處長蘇文崎言詞交鋒，黃露慧指吊橋養護整修問題一直未解決，批蘇文崎狡辯，市長黃敏惠說，大家攜手解決問題，市府考量安全整修養護處理，會給民眾1條安全的吊橋。

黃露慧說，行嘉吊橋連接興安里、興村里，方便學生上學及居民往來，地方捐款何明德行善團興建，2006年動工2008年落成，全長297公尺、高33.2公尺、寬1.65公尺，是雙跨三墩吊橋，年久失修，居民之前反映燈光昏暗，最近阿里山木棧道斷1死4傷，行嘉吊橋部分護欄及橋面木棧板腐蝕劣化，居民擔心害怕，市府應徹底解決。

蘇文崎說，市府每2年檢測橋梁安全，依據2022年檢測結果，因行嘉吊橋主索及抗風索多處鏽蝕劣化，去年辦理橋梁修繕工程，含主索及配件更換、塔柱鞍座除鏽、抗風索及配件更換，進行橋面木棧板110片更換，經費1075萬元，去年9月20日完成。

因吊橋橋面木棧板天然木料，位於河川上方易因風雨日曬劣化、蟲蛀，市府每年編預算陸續維修汰換劣化嚴重橋面木棧板，去年9月更換橋面木棧板353片，另依10月最新檢測結果，仍有部分木棧板有劣化、蟲蛀，經專業顧問公司依檢測結果評估，維修急迫性等級為U=2(代表不影響結構使用或用路人安全)，後續將依檢測結果劣化程度持續養護、汰換不良木棧板。