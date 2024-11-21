大家相揪北港溪邊放風箏 「神獸來朝」高手競技點綴天空

秋風輕拂迎來一年一度的放風箏好時節，雲林縣北港鎮公所本月23日「萬獸來朝」風箏嘉年華會將在北港溪畔大草原登場，來自國內風箏高中齊聚競技，各式難得一見的風箏將在晴空中飛舞，與美麗溪景拱橋相映成趣，打造出一場絢麗的視覺饗宴，北港鎮長蕭美文歡迎大家相揪來「放風吹」。

今年北港風箏嘉年華會以「萬獸來朝」為主題，將於本周六北港溪河邊魅力河川大草原盛大場，由亞洲國際風箏聯合會邀請來自全國北中南地區的風箏高手齊聚表演精彩的放飛風箏，鎮長蕭美文說，北港溪畔大草原，視野廣闊，溪景和紅色大拱橋襯托出北母河之美，是最適合飛鳶去處。

尤其靠近北港水道頭園區，是朝天宮鬧中取靜的「後花園」很適合全家來青野餐，共賞風箏飛舞，蕭美文說，去年媽祖大風箏深受箏迷喜愛，今年則加入神獸系列，包括色彩繽紛的鳳凰、霸氣的龍、獅子大型軟體風箏到北港朝聖，展現萬獸來朝的壯觀盛景。

北港鎮公所政風室也設計生動有趣的互動攤位，傳達反貪廉政知識，寓教於樂，此外也邀請MOMO家族、皮卡姐姐活力唱跳、英雄聯盟 Cosplay、川劇變臉及魔術等表演節目。也有「風箏彩繪」及「闖關遊戲送風箏」，數量有限，送完為止。歡迎大家一同來朝聖北港，欣賞繽紛的風箏，度過難忘的秋日午後時光。