南市藏金閣周未拍賣 有T-Bike、舊鞋募集及二手玩具繪本交換

台南市環保局23日（周六）上午8點在藏金閣1館舉辦拍賣日活動，有二手傢俱及單車拍賣，還有超值的「惜福T-Bike」與知足藏樂免廢市集及舊鞋募集活動，邀請市民親子一同參與。

環保局說，此次主打拍賣傢俱中「全檜辦公桌」設有四抽大容量設計，可存放文書資料或作為電腦桌；「實木和式桌」有著優雅雕花造型兼具實用與美觀，是家居裝飾的理想選擇；還有「實木藝品架」和「典雅玄關桌」等多款實木精品，等待民眾來「尋寶」。

市長黃偉哲表示，為將永續發展目標（SDGs）融入日常生活，此次特別設計SDGs14水下生命的闖關遊戲，透過生活實例與SDGs目標配對，讓參與者進一步發想生活與永續的連結，更結合免廢市集，讓民眾交換、兌換物品，讓環保行動更貼近日常。

本次二手市集主打「二手玩具及繪本」交換，歡迎攜帶家中閒置的玩具和繪本，跟攤主交換玩具之餘也可交流彼此閱讀與玩樂的樂趣，歡迎大家一起來逛免廢市集尋寶囉。

環保局長許仁澤提醒，限量惜福腳踏車（除役T-Bike）上午8點開賣，每人限購一台；另有5台「拍賣車款」惜福腳踏車，底價800元起標，皆為現況出售無維修服務，歡迎有需要的民眾抓緊機會前來選購。

為延續環保愛心，當日上午9點至11點舉辦舊鞋救命快閃募集活動，此次僅募集具包覆性的鞋款，捐贈前請簡單清潔並用鞋帶或繩子綁好避免分離。

另下午於藏金閣2館將舉辦「金翱共故事屋」，參與者完成市集闖關與故事屋活動，即可獲得限量藏金小火車木雕小卡。