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慶讚台南400 下營上帝廟大法會登場感謝眾神庇佑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
慶讚台南400，下營上帝廟普慈度世大法會今起連三天登場，市長黃偉哲上午擔任主祭官。圖／台南市政府提供
慶讚台南400，下營上帝廟普慈度世大法會今起連三天登場，市長黃偉哲上午擔任主祭官。圖／台南市政府提供

慶讚台南400，台南下營上帝廟今起至23日連3天舉辦普慈度世大法會，市長黃偉哲今上午出席擔任主祭官，祈求眾神庇佑台南，平安守護台灣。

黃偉哲帶領民政局長姜淋煌、環保局長許仁澤、下營區長李宗翰等多名區長祭拜，市議員陳秋宏、尤榮智與吳通龍也共襄盛舉。

黃偉哲依循相關科儀虔誠祭拜，他表示，今年台南雖歷經凱米、山陀兒及潭美颱風，但幸而對市民生命財產沒有造成太大損失，台南素有「眾神之都」、「廟宇之都」之稱，感謝眾神庇佑，並受上蒼賜福眷顧。

黃偉哲也指出，「台南400」系列活動進入尾聲，要歸功於所有為台南投入人力、心力與物力的各界人士，希望透過法會將福報傳遞，並誠心祈求福澤披民、國富民安。

黃指出，市府未來將持續攜手各大廟宇與民間團體共同推行寺廟優質化、紙錢集中燒、普度集中燒與以功代金等政策，致力實踐台南宗教寺廟優質化理念。

下營上帝廟表示，根據文獻記載，台灣玄天上帝信仰文化，源於300多年前隨鄭成功入台而來，因此今年與市府一起響應舉辦慶讚台南400法會，感謝許多友宮與社會人士大力協助，一起為台南美好而努力。

台南 法會 黃偉哲

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