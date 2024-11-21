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取喜歡諧音 南市「喜灣抽水站」導入AI獲獎

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁／台南即時報導
取「喜歡」諧音，南市喜灣抽水站導入AI輔助運轉近日獲獎。記者謝進盛／翻攝
取「喜歡」諧音，南市喜灣抽水站導入AI輔助運轉近日獲獎。記者謝進盛／翻攝

甫啟用的台南市「喜灣抽水站」，導入AI輔助運轉，更以「喜歡」諧音與在地地理考量而命名，近日獲南市政府公共工程優質獎特優殊榮。

台南市政府水利局表示，為解決南區積淹水問題，已投入超過15億元辦理排水改善工程，其中配合地政局喜樹灣裡重畫劃區利用停20停車場用地，斥資約4.55億元辦理喜灣抽水站建置，設置30cms抽水站，提升灣裡排水分流箱涵排放效率，已在今年8月完工。

水利局指出，喜灣抽水站配置5部6cms抽水機組 (含1部備用機組)、5組迴轉式撈污機及2部站用發電機，且配置油槽室(油槽容量共計2.6萬公升)，可提供抽水設備連續運轉48小時，並利用智慧化圖像監控系統與AI助理小幫手監(控)視全場設備運轉狀況，必要時抽水站可自動化啟動設備運轉，精簡維護管理人員，提高操作即時性及正確性，可改善喜樹灣裡地區共188公頃易淹水區域範圍。

另抽水站屋頂設置太陽能光電模組，供站內電氣設備使用。近日獲南市政府公共工程優質獎特優殊榮。

抽水站命名也相當特殊；參考當地里長及民眾想法，以抽水站所在地位置命名，喜樹、灣裡聚落分別取其一，命名為「喜灣抽水站」，諧音近「喜歡」，期透過改善淹水及打造打卡新景點，讓民眾逐漸接受抽水站，擺脫住宅嫌惡設施。

水利局補充，喜灣抽水站設計初期，市府規劃抽水站整體外觀需融合當地特色並整合重劃工程；有別於以往抽水站單調外觀設計，採用量體交疊手法，幾何造型配合外凸陽台、造型牆營造站體特色，並加入紅磚丁掛磁磚，融合喜樹、灣裡聚落老房子磚牆元素，排風廊道除可避免設備廢氣直接排放外，另可隱藏外露管件美化抽水站外觀。戶外則採用透水鋪面及綠廊道，加強地表入滲，涵養地下水源，並增加綠覆率。

取「喜歡」諧音，南市喜灣抽水站導入AI輔助運轉近日獲獎。記者謝進盛／翻攝
取「喜歡」諧音，南市喜灣抽水站導入AI輔助運轉近日獲獎。記者謝進盛／翻攝

公共工程 水利局 淹水

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