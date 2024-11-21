嘉市兩重大發展卡關內政部 議會藍營轟：中央對不起嘉市民

關係嘉市發展的北港路區段徵收，以及總圖書館新建等2項重大建設，先後卡關內政部，前者以需嘉縣市都委會聯審，後者以需納入社宅為由，要求重新檢討，藍營議會黨團書記張秀華不滿，轟內政部以蓋社宅理由搪塞，政治考量、邊緣化嘉市，嘉市總統立委選舉綠營高票，民進黨中央對不起市民。

張秀華說，內政部審查總圖書館興建，以需結合納入社宅等意見，請市府重新檢討，內政部嘉市已規畫6處社宅用地共1500戶，立委王美惠日前宣布爭取其中3處社宅，近年嘉市房市熱絡，人口外流生育率低，社宅需求量有經審慎評估嗎？內政部用社宅理由搪塞，擋總圖，讓人無法接受。

張秀華表示，嘉市過去被譏諷文化沙漠，經市府30多年努力，文化成果受肯定，如今議會支持市府編預算建總圖書館，預算早就編了，相對其他有總圖書館的現代城市，嘉市至今無現代化總圖落後，市民引頸期盼，卻卡關內政部用地審查。

張秀華轟中央邊緣化嘉市，嘉市總統立委選舉，綠營都拿高票，但關係嘉市發展的北港路區段徵收，以及總圖書館新建等2項重大建設，卻都卡關內政部，中央政治考量，對不起嘉市民。

圖書館總館園區是市長黃敏惠競選提出的「十大旗艦計畫」，興建預算19億餘元，前教育部長潘文忠答應列入明年公共建設計畫，市府逐年編列近6千萬元自籌款執行，但內政部都委會專案小組日前審議總館用地都計變更案，建議結合納入社宅等意見，要市府重新檢討。

總圖基地位在「機六」用地（博東路及忠孝路東南側間2塊用地），都委會專案小組建議總圖用地從嘉市整體發展思考、用地分為南北兩側，應以設計手法讓南北兩地結構體串聯、保留忠孝路346巷道路便利居民通行、評估規畫納入社宅等；文化局長謝育哲說，規畫檢討後重新送審，爭取支持早日建總圖。