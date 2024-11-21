雲林烏魚正當時 魚卵肥美

雲林沿海是國內養殖烏魚產區，今年受暖冬影響，烏魚卵成熟期延遲近半個月，近日開始取卵製作烏魚子，已出現不少曬烏魚卵場景；雲林區漁會表示，今年烏魚卵品質、賣相俱佳，供貨也無虞，價格可望跟去年持平。

「雲林沿海地區烏魚季宣告來了！」雲林漁民說，近日東北季風報到，漁民、養殖業者都忙著剖烏魚取卵，對於今年魚卵品質的評價，從他們臉上的笑容即可得知。

口湖鄉的烏魚養殖產量占全台第一，口湖鄉水產養殖第22班長李欣記說，受氣候暖化影響，今年烏魚熟成延遲近半月，但烏魚卵相當肥美，不僅尺寸偏大，品質也很好；口湖鄉烏魚產銷班第6班長曾煥佾表示，養殖烏魚將進入產量高峰期，這時候的烏魚最好吃，不少饕客會前來購買。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，今年養殖烏魚子品質穩定，產地價格每台斤約950元，目前大約與去年持平。因烏魚子被視為高檔年節魚貨，前幾年沿海曾出現烏魚子竊賊，北港警分局已展開「烏魚子守護專案」加強巡邏。