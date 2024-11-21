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嘉市防校園霸凌 教師研議情緒教育

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

勞動部勞動力發展署公務員之死，引發各界關注霸凌事件，嘉義市有議員昨質詢，指今年嘉義市校園通報21件疑似霸凌案，包括教師對學生。然而第一線教師工作愈來愈高壓，建議將情緒管理納入教師培育課程；市府表示，會專案審慎研究。

教育處長郭添財說，以目前工作負擔、複雜環境，教師工作確實不易，教育處會營造友善校園環境，建立支持體系，另全市教師中約有70名輔導專長老師，若面臨調適相關需求，也能協助。

議員戴寧質詢先問市府人事處長楊景丞，有無公務員受霸凌？楊答詢沒有；但戴寧接著說，嘉市2021年發生女代理教師疑遭女校長霸凌致死案件，校園到底有多少霸凌案？教育處長郭添財說，今年通報21件，有3件確認。

戴寧說，有教師跟家長說「你要帶孩子去看心理醫師、藥要加重」。因社會變遷，老師壓力加重，恐怕有少數老師情緒管理出問題，但全市國小到高中2千多名專任教師，今年僅10多人申請心理諮商，大部分老師沒接受情緒教育。

郭添財說，低年級學生有做情緒教育課程，教師部分，會落實讓教師知曉當今性平、霸凌等法令，也會加強正向管教、情緒覺察課程。

代理教師 情緒 霸凌

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