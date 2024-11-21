台南永康廢棄車盤據空地 議員批三不管

台南人口最多的永康區發展快速，停車一位難求，議員盤點區內公有空地能否建停車場，發現不少地方遭廢棄車輛盤據，但市府各局處權責不明確，成了「三不管」；市府表示，視車輛放置地點釐清權屬單位，祕書長會再召集開會討論、執行。

環保局長許仁澤解釋，有車牌的廢棄車輛會通知警察單位處理，無牌的廢車輛，環保局會處理有影響環境的車，至於非占用「道路」的廢車，例如停放在公有或私有土地，大樓地下室者，先前協調由交通局或各區公所等依權責通知住戶，由土地所有人或管理人排除占用。

市議員朱正軒說，永康區西橋里缺乏停車位，在盤點里內用地時，在柴頭港溪的北側浮覆地發現1塊工務局公園預定地，協調開闢為停車場，但公有空地排除久占車輛時權責分工不明，甚至到施工整地、夯實及重鋪路面時，都還有車輛占用工區，「施工單位要一面施工一面移動久占車輛」，相當荒謬，直到開闢成停車場後，交通局才有權介入排除最後幾輛的廢棄車輛。

朱正軒說，西橋里活化柴頭港溪浮覆地，把雜草叢生及髒亂積水的都市角落，整理成公共停車場，可成為典範，但另外像永大陸橋下空地，同樣面臨長期久占車輛盤據，形成髒亂點，影響市容並妨害公共空間運用，環保局「只能處理路邊廢棄車輛，路外空地廢棄車輛無法處理」，局處間對排除廢棄車權責分工並不明確，導致車輛長期占用卻難以排除。

朱正軒要求市府依南市處理廢棄車輛自治條例、南市各類長期占用車輛查報及處理原則、南市空地空屋管理自治條例等法規明確分工，以利公有土地規畫為停車場、綠美化、運動場或其他公益性活動場所等公共使用。

市長黃偉哲認同說，廢棄車輛棄置空地不只造成市容髒亂，不積極處理也會造成人力的浪費，市府會全力協調改進。