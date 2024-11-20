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台南辦旅館認證培訓 盼促進綠色旅遊發展

中央社／ 台南20日電

台南市政府觀光旅遊局昨天與今天辦理「台南市優質旅館認證培訓課程」，邀請業界人士針對多項議題分享經驗及實際做法，盼助旅館業強化市場競爭力，並促進綠色旅遊發展。

台南市觀光旅遊局長林國華告訴中央社記者，本次培訓課程著重於實際操作和策略應用，期望藉此強化業者行銷實力，並提供實用經營策略，創造台南旅館業自我品牌，並在快速變化市場中脫穎而出。

林國華指出，課程於昨天與今天分別在南科贊美酒店及禧榕軒大飯店進行，邀請多名業界人士針對運用設計思考打造永續品牌在地化、如何建立永續優勢和品牌形象、確保旅客個人資料安全等議題進行探討，並盼提升旅館業者在社群行銷、數據分析及資料運用等方面能力。

林國華指出，台南市在觀光產業上具有豐富資源與潛力，旅館業者永續經營為推動綠色觀光關鍵，透過此次培訓，市府期望能進一步提升旅館市場地位，並協助業者打造具競爭力且永續發展經營模式。

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