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台南推產業創新 地方型SBIR創逾106億產值

中央社／ 台南20日電

台南市政府經濟發展局今天在新營贏地創新育成基地舉辦113年度台南市創育輔導聯合成果展示暨交流會，並公布自100年起執行地方型SBIR計畫，至今創造逾新台幣106億元產值。

台南市政府經濟發展局長林榮川表示，今天擴大舉辦113年度台南市創育服務聯合成果展示暨交流會，邀集贏地創新育成基地進駐團隊、中小企業服務團推薦廠商、地方型SBIR（小型企業創新研發計畫）績優廠商等20家台南市創育輔導計畫執行團隊及廠商共同參與。

林榮川表示，希望所有參與廠商都能藉由這次難得交流機會，與其他領域夥伴分享經驗與心得，激盪火花、創造商機，而市府為協助解決青年創業、新創團隊及中小企業主所遭遇困難，提供融資信保、創業空間、輔導資源、研發補助、技術輔導及媒合轉介等一條龍服務。

他說，市府並另設置台南市SBIR補助廠商辦理創新研發，期望能透過技術創新研發，讓廠商升級轉型，並鼓勵創業團隊在台南市落地生根發展，台南市SBIR自100年起至今已補助930案，共投入逾7億3000萬元補助經費，創造逾106億元產值，增加逾3700個就業機會。

林榮川表示，贏地創新育成基地自109年起累計已辦理近300場創業培訓課程，提供240次創業顧問專案輔導，協助進駐團隊及輔導對象取得中央及地方4900萬元計畫補助，成功扶植47家新創事業運作有成，提供270個就業機會，累計創造1億1740萬元地方經濟效益。

創業 台南 團隊

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