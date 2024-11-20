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中華隊前進東京巨蛋 台南市連4天戶外大螢幕直播加油
2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊成功晉級4強前進東京巨蛋，台南市長黃偉哲臉書晚間宣布，連4天將在永華國民運動中心舉辦直播派對，一起為台灣選手應援。
中華隊進入四強，許多球迷敲碗直播，晚間傳來好消息，黃偉哲貼文表示，買不到機票去日本沒關係！歡迎大家一起來永華國民運動中心，21至24日會在廣場架起大螢幕，直播台灣隊精彩賽事！
快快帶著你的加油道具，一起在台南為台灣隊熱血應援
中華隊將於明（21）日迎戰委內瑞拉，周五對上美國，周六對戰日本。
轉播時間為：11月21日、22日11時
11月23日下午6時
11月24日上午11時或下午6時(視台灣隊出賽場次而定)
轉播地點：永華國民運動中心廣場
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