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中華隊前進東京巨蛋 台南市連4天戶外大螢幕直播加油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市連4天戶外直播邀市民為中華隊加油。圖／取自黃偉哲臉書
台南市連4天戶外直播邀市民為中華隊加油。圖／取自黃偉哲臉書

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊成功晉級4強前進東京巨蛋，台南市長黃偉哲臉書晚間宣布，連4天將在永華國民運動中心舉辦直播派對，一起為台灣選手應援。

中華隊進入四強，許多球迷敲碗直播，晚間傳來好消息，黃偉哲貼文表示，買不到機票去日本沒關係！歡迎大家一起來永華國民運動中心，21至24日會在廣場架起大螢幕，直播台灣隊精彩賽事！

快快帶著你的加油道具，一起在台南為台灣隊熱血應援

中華隊將於明（21）日迎戰委內瑞拉，周五對上美國，周六對戰日本。

轉播時間為：11月21日、22日11時

11月23日下午6時

11月24日上午11時或下午6時(視台灣隊出賽場次而定)

轉播地點：永華國民運動中心廣場

直播 運動

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