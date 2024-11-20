南市各農會總幹事周五截止登記 這區選情急轉

台南市政府農業局受理農會總幹事登記候聘作業周五截止，原外界認為單純的安定區農會選情今急轉，甫退休的農會總幹事王寶民女兒王惠佳與農會資訊室主任黃彥銘，今雙雙完成登記，雙方選情五五波。

南市包括台南市農會、32家區農會共33家農會，農業局本月18日至22日受理農會總幹事登記候聘作業，農會代表、小組長選舉定在明年2月15日，除仁德農會，各農會有意者今下午大都已辦妥登記。

據知，本屆南市33家農會，有22位現任總幹事獲評為績優總幹事，一般而言，競爭對手在農業局、農業部審查候聘資格時須要獲得90分高分才有候聘資格，與績優總幹事一同候聘，但績優總幹事也不是保障名單，能否獲得下屆農會理事會聘任，理事會有最終決定權，明年2月15日農會代表選舉結果即能分勝負。

如果績優總幹事未能在明年選舉拿下5席理事，市府會再重新公告，進行第二輪遴聘，依規定，候聘總幹事總分只要70分就有資格，因此現任者獲評定績優，還是不保證能連任，仍要拿下過半數農會代表及理事席次。

下屆南市基層農會確定有5家農會總幹事換人，包括柳營區農會前總幹事陳右欣高升農業部，總幹事由農會秘書蔡嘉浤代理，安定區農會前總幹事王寶民屆齡退休，台南地區農會總幹事楊憲仁被控背信罪昨遭南檢起訴，因下屆任期未滿1年也無法登記，六甲區農會前總幹事許書豪、北門區農會前總幹事洪明農均因官司辦理提早退休。

農會界人士說，北門區農會前總幹事洪明農女兒洪琬柔、女婿陳柏凱今天都已完成總幹事登記。

另外，外界原認為選情單純的安定區農會，由農會資訊室主任黃彥銘與南市農會前理事長梁順發的女婿安定農會供銷主任許晉榮兩陣營對陣。

不過甫退休的農會總幹事王寶民今推派女兒王惠佳登記，王惠佳目前任職台南地區農會，未來究竟是三角督或結盟合作，選情急轉渾沌，地方持續關注中。

農會界指出，包括下屆後壁農會、歸仁區農會選情同樣激烈，牽動總幹事寶座的基層農會會員代表競爭更是白熱化。