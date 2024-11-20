快訊

陳佩琪三度因京華城案作證 應訊3小時不發一語離開

蔡淑臻認戀小一輪高帥男 「當街交換口水」曝真正關係

謝宜容不只涉霸凌？黃國昌爆：宴請友人一餐花4.2萬、濫花公帑送禮

12強棒賽台灣隊前進東京 嘉縣萬國戲院21日起轉播

中央社／ 嘉義縣20日電

2024年世界12強棒球賽台灣隊挺進4強前進日本東京巨蛋，嘉義縣大林慢城發展協會21日至23日將在萬國戲院室內轉播比賽，若台灣隊打進冠亞軍賽，24日繼續轉播，歡迎球迷到場加油。

大林慢城發展協會今天告訴中央社記者，2024年世界12強棒球賽，台灣隊打進4強前進東京，為了揪嘉義的球迷一起加油，已取得愛爾達電視授權，將在萬國戲院內轉播台灣隊所有賽事。

大林慢城發展協會說，台灣隊21日上午11時對戰委內瑞拉、22日上午11時對戰美國、23日下午6時對戰日本都會轉播，若台灣打進冠亞軍賽，24日的賽事也會轉播；萬國戲院可容納約100人，免費供應爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。

目前萬國戲院雖在整修，還未正式動工，大林慢城發展協會與包商協商，先借用幾天，暫時將原本移除的椅子搬回，等轉播賽事結束，再將椅子移出。

嘉義縣文觀局指出，去年向文化部爭取到萬國戲院整修補助經費新台幣3825萬元，進行「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用工程」，縣府負擔配合款450萬元，日前已發包完成，整修內容包括建築本體修復、機電、消防、衛生設備、空調設備及再利用工程，預計在114年底完工。

嘉義 歷史建築

延伸閱讀

前進東京展現熱血台式應援 旅綜險4大要點保障旅程安全

12強賽／中華隊前進東京 賴清德：一起邁向冠軍

繼富士山後東京也現觀光亂象 遊客攻占櫸樹坂大道跟鐵塔合照

嘉縣5星級公廁新港公園 洗手台這隻青蛙水龍頭位置好敏感…

相關新聞

南鐵地下化文資遺構已完成移置 鐵道局：2026年可通車

台南市區鐵路地下化工程因挖到文化遺構，2度展延，台南市副市長葉澤山今率市府團隊前會視察，鐵道局表示，在南市府全力協助及支...

中華隊前進東京巨蛋 台南市連4天戶外大螢幕直播加油

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊成功晉級4強前進東京巨蛋，台南市長黃偉哲臉書晚間宣布，連4天將在永華國民運...

南市各農會總幹事周五截止登記 這區選情急轉

台南市政府農業局受理農會總幹事登記候聘作業周五截止，原外界認為單純的安定區農會選情今急轉，甫退休的農會總幹事王寶民女兒王...

台南林百貨「府城摩登大遊行」 12/7閃耀登場

林百貨是台南舊城知名地標，年度盛事「府城摩登大遊行」預定12月7日登場，主題是「台南400．囍事滿載」，台南市長黃偉哲期...

安定胡麻節周六2800份麻油雞米糕免費嘗 明年增新化場

2024台南胡麻節安定場將於周六登場，現場將提供2800份麻油雞米糕免費品嘗，主辦單位也宣布，明年新納入新化場次，總計將...

雲林烏魚季來了！今年肥美賣相佳 烏魚子價格可望持平

今年受暖冬影響，烏魚卵成熟期延遲近半月，近日雲林沿海開始取卵製作烏魚子，雲林區漁會表示，今年養殖烏魚卵普遍肥美，品質、賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。