南鐵地下化文資遺構已完成移置 鐵道局：2026年可通車

台南市區鐵路地下化工程因挖到文化遺構，2度展延，台南市副市長葉澤山今率市府團隊前會視察，鐵道局表示，在南市府全力協助及支持下，文資遺構影響皆已完成移置或現地保存，刻正全面趕工，2026年底可達成通車目標。

葉澤山與市府交通局長王銘德視察「台南市區鐵路地下化計畫-C212標台南車站地下化工程」，聽取工程簡報，由鐵道局長楊正君、副局長陳文德、南部工程分局長史春華及相關同仁陪同，瞭解台南鐵地下化施工進度。

包括C212標台南車站站體工程施工現況、新舊車站造型、第一階段鐵路下地通車後旅客進出動線規畫等執行情形，截至今年11月，整體計畫進度已達88.21%，皆已進入施作高峰期。

鐵道局表示，本計畫屬台南市區重大公共建設，未來鐵路地下化後，對於都市縫合、交通改善及都市發展，將翻轉府城都市風貌。

葉澤山期勉施工團隊發揮工程師克服困難勇往直前精神，早日將台南計畫各項工程如期如質完工，並配合市府綠園道建設，預期能夠帶給市民朋友們，對台南都市再生發展、整合都會區交通運輸系統有莫大的助益。