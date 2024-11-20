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南鐵地下化文資遺構已完成移置 鐵道局：2026年可通車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市副市長葉澤山率市府團隊視察台南市區鐵路地下化，進度已逾88%，可望在2026年通車。圖／鐵道局提供
台南市副市長葉澤山率市府團隊視察台南市區鐵路地下化，進度已逾88%，可望在2026年通車。圖／鐵道局提供

台南市區鐵路地下化工程因挖到文化遺構，2度展延，台南市副市長葉澤山今率市府團隊前會視察，鐵道局表示，在南市府全力協助及支持下，文資遺構影響皆已完成移置或現地保存，刻正全面趕工，2026年底可達成通車目標。

葉澤山與市府交通局長王銘德視察「台南市區鐵路地下化計畫-C212標台南車站地下化工程」，聽取工程簡報，由鐵道局長楊正君、副局長陳文德、南部工程分局長史春華及相關同仁陪同，瞭解台南鐵地下化施工進度。

包括C212標台南車站站體工程施工現況、新舊車站造型、第一階段鐵路下地通車後旅客進出動線規畫等執行情形，截至今年11月，整體計畫進度已達88.21%，皆已進入施作高峰期。

鐵道局表示，本計畫屬台南市區重大公共建設，未來鐵路地下化後，對於都市縫合、交通改善及都市發展，將翻轉府城都市風貌。

葉澤山期勉施工團隊發揮工程師克服困難勇往直前精神，早日將台南計畫各項工程如期如質完工，並配合市府綠園道建設，預期能夠帶給市民朋友們，對台南都市再生發展、整合都會區交通運輸系統有莫大的助益。

南鐵地下化原訂2024年完工，因沿線發現20處文資遺構，受到文資挖掘、調查等，2度展延，在全力拚進度下，待火車切換至地下軌道，2026年底就能啟用。

台南市副市長葉澤山率市府團隊視察台南市區鐵路地下化，進度已逾88%，可望在2026年通車。圖／鐵道局提供
台南市副市長葉澤山率市府團隊視察台南市區鐵路地下化，進度已逾88%，可望在2026年通車。圖／鐵道局提供

台南 鐵路地下化 鐵道

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