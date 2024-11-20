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台南林百貨「府城摩登大遊行」 12/7閃耀登場

中央社／ 台南20日電
林百貨是台南舊城知名地標，年度盛事「府城摩登大遊行」預定12月7日登場，主題是「台南400．囍事滿載」，台南市長黃偉哲（如圖）期許媲美美國紐約Macy's感恩節大遊行。圖／聯合報系資料照片
林百貨是台南舊城知名地標，年度盛事「府城摩登大遊行」預定12月7日登場，主題是「台南400．囍事滿載」，台南市長黃偉哲（如圖）期許媲美美國紐約Macy's感恩節大遊行。圖／聯合報系資料照片

林百貨是台南舊城知名地標，年度盛事「府城摩登大遊行」預定12月7日登場，主題是「台南400．囍事滿載」，台南市長黃偉哲期許媲美美國紐約Macy's感恩節大遊行。

黃偉哲今天在林百貨宣布「府城摩登大遊行」將於12月7日登場，適逢台南400，遊行以「台南400．囍事滿載」為主題，屆時將邀請日本知名文化祭典團體-三重縣安濃津「極津」、「SOFTBANK YOSAKOI部」、北海道「BASARA」參與盛會。

黃偉哲表示，美國紐約有享負盛名的Macy's感恩節大遊行，台南最具代表性的是林百貨府城摩登大遊行，今年絕對驚豔，閃耀全台。

台南市政府發布新聞稿指出，1932年開幕的林百貨是府城摩登象徵，目前委託高青時尚公司經營。林百貨2014年重新開幕後，每年舉辦遊行活動，集結台南產官學界及日本友好城市參與，展現台日交流。

今年摩登大遊行結合台南老店和新興品牌，活動主視覺請來出版「台南」為主題書籍的日本知名插畫家-佐佐木千繪，以俯瞰視角呈現林百貨活潑風貌，透過鮮明色彩及生動畫面，描繪林百貨特色、熱情和創意。

此外，林百貨4樓藝文空間以「光輝印記，璀璨旅程」為題，以手帳形式策展，回顧台南400精彩活動，從豐富多彩藝文展演到節慶盛事，展現台南多元活力。

日本 林百貨 黃偉哲

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