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安定胡麻節周六2800份麻油雞米糕免費嘗 明年增新化場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，安定胡麻油、胡麻清油累積好口碑，深受市場歡迎。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，安定胡麻油、胡麻清油累積好口碑，深受市場歡迎。記者謝進盛／攝影

2024台南胡麻節安定場將於周六登場，現場將提供2800份麻油雞米糕免費品嘗，主辦單位也宣布，明年新納入新化場次，總計將有善化、西港、安定、佳里、新化共5產區辦理，希望進一步打響台南胡麻名聲。

善化、佳里上周六已辦過胡麻節，周六輪到安定、西港區登場，「2024台南胡麻季產業文化活動-台南400安定好胡 城市食力」當天

於安定區公所西側停車場展開，公所與農會今辦記者會，農業局代理局長陳仲杰、安定區長李燿州、市議員李文俊、李偉智等人與會。

陳仲杰說，安定區土質適合種植胡麻，200公頃胡麻田有50公頃與農會契作，過程除採收，還要日曬、拍打，再經過篩選，其胡麻含水量低、油脂量高，壓製出胡麻油更是冬令進補首選，除胡麻油，近年推廣平時料理也可使用的胡麻清油。

陳仲杰指出，台南胡麻產量居全台之冠，比率逾7成，市府辦理胡麻節產業活動，除了原有善化、西港、安定外，今年新增佳里，明年還新增新化場，希望讓更多人認識台南胡麻好物，讓民眾感受純正的胡麻風味，

安定區公所指出，今年也將循往年提供限量免費麻油米糕美食，由去年2500份今年增加至2800份，23日周六上午9點、10點半現場發放品嘗券，安排上午9點半至10點，11點半至12點排隊領取，今年舞台表演除社區豐富表演，更邀請原住民舞蹈「洄瀾舞集」演出。

當日另有胡麻王子、胡麻公主繽紛登場，民眾可至現場一同體驗胡麻化裝並紀錄幸福時刻。歷來備受好評的彩繪DIY活動:胡麻陶瓷彩繪，一樣限額300位報名，誠摯邀請民眾創作專屬的胡麻紀念品。

另外，活動會場有食農教育DIY提供限量麻油煎蛋及四健會體驗活動，還有農會農事成果展，安定區農會超市也推出胡麻產品優惠，還有限量滿額500元送摸彩券好康。

2024台南胡麻節安定場將於周六登場，安定胡麻油、胡麻清油累積好口碑，深受市場歡迎。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，安定胡麻油、胡麻清油累積好口碑，深受市場歡迎。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，安定胡麻油、胡麻清油累積好口碑，深受市場歡迎。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，安定胡麻油、胡麻清油累積好口碑，深受市場歡迎。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，現場將提供2800份麻油雞米糕免費品嘗，主辦單位也宣布，明年新納入新化場次。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，現場將提供2800份麻油雞米糕免費品嘗，主辦單位也宣布，明年新納入新化場次。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，圖為著名的安定農會芝麻粉。記者謝進盛／攝影
2024台南胡麻節安定場將於周六登場，圖為著名的安定農會芝麻粉。記者謝進盛／攝影

台南 彩繪 農會

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