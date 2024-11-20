雲林烏魚季來了！今年肥美賣相佳 烏魚子價格可望持平

今年受暖冬影響，烏魚卵成熟期延遲近半月，近日雲林沿海開始取卵製作烏魚子，雲林區漁會表示，今年養殖烏魚卵普遍肥美，品質、賣相俱佳，供貨無虞，平均每台斤售價約950元。北港警分局因應烏魚季，執行「烏魚子守護專案」，防範宵小覬覦。

近日東北季風報到，宣告雲林沿海地區烏魚季來了，漁民、養殖業者忙著剖烏魚取卵，對於今年魚卵品質的評價，從他們臉上的笑容即可得知。

口湖鄉是國內主要養殖烏魚產區，口湖鄉水產養殖第22班長李欣記表示，受氣候暖化影響，今年烏魚熟成延遲近半月，但烏魚卵相當肥美，不僅尺寸偏大，品質也很好。

口湖鄉烏魚產銷班第6班長曾煥佾表示，養殖烏魚將進入產量高峰期，這時候的烏魚最好吃，不少饕客會前來購買，做成烏魚飯等各式料理都很美味。