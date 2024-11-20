大林觀光工廠將達9座 鎮長：串連行銷辦全國性活動

嘉義大林鎮大埔美精密機械園區城堡型觀光工廠林立，未來可望達9座，鎮長許有疆今天參與蓋婭莊園與世界名著「小王子」（Le Petit Prince）合作活動表示，要串連園區觀光工廠辦全國性活動，為嘉義帶來人潮。

許有疆告訴中央社記者，大埔美園區內有3座精美城堡觀光工廠，佐登妮絲城堡、蓋婭莊園與明年3、4月將開幕的歐樂沃築夢城堡；另外，還有卡羅爾銅管樂器、老楊方塊酥、丸聚星球，若再包含規劃中的，未來觀光工廠總數將達9座。

許有疆認為，觀光工廠已成大林鎮的DNA與亮點，尤其有著迪士尼樂園建築風格的歐樂沃築夢城堡，明年營運後肯定會與佐登妮絲城堡一樣，成為全台旅遊焦點。

他說，已向縣府提出初步規劃，明年搭配歐樂沃築夢城堡的開幕，舉辦全國性親子活動串連觀光工廠做整體行銷，構想是舉辦「城堡馬拉鬆」，參與民眾可騎腳踏車、搭馬車或其他有創意交通工具，到大埔美內所有的觀光工廠參觀、打卡，完成後即贈美精美紀念品與超值禮品，盼帶來大量人潮。

嘉義縣副縣長劉培東今天也出席蓋婭莊園活動，他表示蓋婭莊園去年開幕後推出一波波活動，今天又與「小王子」合作，以這個經典故事打造夢幻的玫瑰莊園，一定可以帶動參觀人潮。

劉培東說，觀光工廠除了帶動產業發展，也帶動經濟發展、觀光效益，期待縣內其他觀光工廠，能與蓋婭莊園一樣接軌國際，打造更多觀光亮點。