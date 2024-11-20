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雲林烏魚季到 季風助攻結卵率提升品質

中央社／ 雲林縣20日電
時值烏魚捕撈期，也是製作鳥魚子的季節，雲林區漁會表示，今年養殖烏魚子品質佳，且野生烏魚子尚有庫存，供貨充足，價格與去年持平；養殖戶盼氣溫續降有助結卵。新聞示意圖。漁民一大早就到養殖池網烏魚上岸。聯合報系記者劉明岩／攝影
時值烏魚捕撈期，也是製作鳥魚子的季節，雲林區漁會表示，今年養殖烏魚子品質佳，且野生烏魚子尚有庫存，供貨充足，價格與去年持平；養殖戶盼氣溫續降有助結卵。新聞示意圖。漁民一大早就到養殖池網烏魚上岸。聯合報系記者劉明岩／攝影

時值烏魚捕撈期，也是製作鳥魚子的季節，雲林區漁會表示，今年養殖烏魚子品質佳，且野生烏魚子尚有庫存，供貨充足，價格與去年持平；養殖戶盼氣溫續降有助結卵。

東北季風吹起，氣溫下降，雲林縣烏魚養殖戶上週開始殺魚取卵；一輛載滿烏魚的貨車今天運往雲林縣口湖鄉水產養殖第22班加工，上千尾烏魚從車斗傾洩而下，4人一組開始剖魚肚、取烏魚卵。

雲林縣口湖鄉水產養殖第22班長李欣記表示，受氣候影響，今年烏魚熟成慢半個月，隨著東北季風到來，氣溫逐漸下降，雌烏魚結卵率提高，與去年相比，今年烏魚卵普遍偏大。

東北季風發威，全台降溫有感，中央氣象署預報下週冷空氣報到，李欣記期盼氣溫持續下降，有助結卵率且品質更佳，讓養殖戶今年好過年。

雲林區漁會總幹事林傳育說，今年養殖烏魚子價格與去年持平，維持在每台斤新台幣950元，此外今年清明期間捕撈野生烏魚子存量足，不論是野生或養殖烏魚子都供貨充足，在通膨之下，民眾小確幸。

北港警分局即日起執行「烏魚子守護專案」，責成員警夜間分批重點巡邏，也提供烏魚子加工業者防竊、防詐騙作為，希望透過有效的警民合作方式，強化警民連線管道，深化商家防竊能量。

氣溫 烏魚子 雲林

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