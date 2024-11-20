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2024新營甜蜜節 11/23南瀛綠都心開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市政府主辦的「2024新營甜蜜節」，將於11月23日起連續兩個週末在南瀛綠都心公園熱鬧登場。

臺南市長黃偉哲表示，臺南有「全糖城市」之稱，自2020年首次舉辦「新營甜蜜節」活動，迄今已經邁入第5年，不僅要讓小朋友高興，同時也要串連起我們這一代跟上一代大家共同的記憶。尤其新營是台糖新營總廠的所在地，台南是糖廠最多的地方，從後壁、鹽水一直到麻豆、佳里、玉井、仁德、永康及善化等，有8、9個糖廠聚集台南市，就知道過去嘉南平原種植甘蔗很多，而甘蔗就是用來製糖，有很多甜蜜回憶都在裡面。

黃偉哲市長強調，「新營甜蜜節」的活動內容非常豐富， 除了有知名寵物IP「黃瑪瑪」見面會，還有YOYO家族5位哥哥姐姐、阿奇老師人偶見面會與小朋友同樂，歡迎大家11/23、11/30連續兩個周末都一起來參與，共同打造甜蜜節的傳統，讓甜蜜節永遠延續下去。

觀光旅遊局局長林國華介紹，「2024新營甜蜜節」活動分為兩大主題，11月23日至24日舉辦親子週「草地嬉遊記」，而11月30日至12月1日則是寵物週「寵叢奇遇記」。活動內容融合親子互動與寵物等甜蜜元素，舉辦藝文表演、創意活動、闖關體驗及特色主題市集，讓每一位來到新營的民眾都能體驗到最具特色的甜蜜享受。

聚傳媒

寵物 朋友 臺南

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