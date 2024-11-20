南投茭點女神帶動農特產快閃市集大熱賣

埔里鎮農會茭點女神選拔冠軍吳若湄、季軍林靖軒，19日與民間全民電視公司（民視）旗下的經紀公司鳳凰藝能簽約，擴大在民視公司總部大廳以南投埔里茭點女神農產推薦會方式舉辦，同時登場的「埔里茭點農產及青農快閃市集」大受民視員工及附近遊客歡迎，買氣強強滾。

農業處表示，「埔里茭點農產及青農快閃市集暨茭點女神簽約活動」19日下午喜氣登場，南投縣長許淑華率縣府農業處團隊出席，埔里鎮農會總幹事江林瑤、埔里青農聯誼會長蔡永鴻都到場，兩位茭點女神閃亮登場後，由民視鳳凰藝能公司總經理趙善意遞交簽約書給吳若湄與林靖軒，許縣長也與趙總經理「交換禮物」並為這項簽約見證。

許淑華縣長表示，很開心市集現場的埔里農產好物，很快的就被搶購一空，很多人雖然向隅，卻當場登記預購，很快就能得到青農及農會產地直送供應，感謝大家對南投青農的肯定與支持，而茭點女神也很用心推薦埔里的農產，如今埔里農會再為她們媒合一個展現自我的新舞台，相信未來與民視旗下的鳳凰藝能合作，一定會成爲閃耀演藝界的新星。

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