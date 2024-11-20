超美！嘉義蓋婭莊園化身小王子花園 打造夢幻玫瑰光廊

蓋婭莊園與經典繪本「小王子」跨界合作，將園區打造為小王子的心靈花園，鏡面迴廊加上玫瑰及燈光妝點，讓人宛如身處浪漫又神秘的玫瑰花園，沉浸式體驗小王子與玫瑰邂逅故事，今起至明年元旦身份證字號開頭Q、B或L，以及12歲以下兒童可免費入園參觀。

「蓋婭X小王子」夢幻玫瑰莊園限時登場，今起展至3月31日，以小王子與玫瑰浪漫故事為主軸，規畫室內及室外6大主題展區，包括「試窺-羊的盒子」、「試識-與小王子」、「試探-B612」、「試聞-玫瑰花園」、「試想-你是玫瑰」、「試愛-玫瑰邂逅」。

蓋婭莊園表示，即起至明年元旦推出「尋找小王子中」活動，開放嘉義縣民（身份證Q）、台中市民（身份證B或L）及12歲以下兒童免費入園，活動期間還有獨家LINE@解謎遊戲，邀請大家在園區內尋找小王子經典語錄，成功闖關還可獲得精美贈品。

嘉義縣副縣長劉培東、大林鎮長許有疆、薩摩亞商羚邦亞洲有限公司台灣分公司授權總監鄒鎮宇等人今天參加揭幕儀式。劉培東說，蓋婭莊園與「小王子」跨界合作，為嘉義縣增添新的文化亮點，相信這個夢幻玫瑰莊園，能讓大家在忙碌生活中找到一份寧靜與感動。

蓋婭莊園董事長特助呂冠嬅說，這次與全球知名經典繪本「小王子」的世紀合作，將小王子與玫瑰之間的動人故事帶到蓋婭莊園，希望透過這次的聯名活動，讓大家都能感受到小王子那顆純真的心以及玫瑰獨有的美麗，找到每個人內心最初的感動與快樂。