快訊

陳佩琪三度因京華城案作證 應訊3小時不發一語離開

蔡淑臻認戀小一輪高帥男 「當街交換口水」曝真正關係

謝宜容不只涉霸凌？黃國昌爆：宴請友人一餐花4.2萬、濫花公帑送禮

紙風車兒童藝術工程 嘉義義竹鄉10天募款達標

中央社／ 台北20日電

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」巡演，首場由嘉義縣義竹鄉拔頭籌。嘉義縣長翁章梁與義竹鄉長黃政傑表示，這是嘉義民間力量點滴促成，10天募款達標讓義竹鄉成為首站。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368兒童藝術工程有將近400場次演出，巨額成本都是完全透過民間捐款，且不向政府申請經費。這次首場巡演會辦在義竹鄉的原因，是透過號稱神秘虛擬組織的「義竹會」促成募款。

嘉義縣長翁章梁今天在記者會上表示，這些年來他對紙風車演出印象深刻，演出不必動員觀眾，自然從四面八方匯集，「有一次一個孩子坐在我斜後方看演出，每一句台詞他都比台上演員快3秒，可見紙風車的表演在孩子心上發芽。」他並感謝紙風車推動368藝術工程，「巡演首場在義竹，意義重大。」

翁章梁表示，義竹鄉有個「義竹會」，沒有登記、沒有地址，但需要出錢出力時，這群愛家鄉的人士會站出來，「這非常有台灣精神，身為嘉義縣大家長，我與有榮焉。」

義竹鄉鄉長黃政傑表示，「為了這次演出，鄉親們盼了11年，出錢出力，成為紙風車368藝術工程第3輪全國巡演第1站，大家都覺得很光榮。」有前幾次募款經驗，這次義竹會商請義竹農會做匯款單一窗口，6個工作天就有逾百位鄉親響應，短短10天就超越預定目標。

張敏宜也說，她希望368個鄉鎮每個鄉鎮都有一個「義竹會」，「每個庄頭如果都有人看顧，台灣的孩子就會有更多可能。」

紙風車劇團團長任建誠表示，紙風車劇團正為每個縣市推出「在地故事」2.0，劇情將融入聯合國SDGs永續發展目標，今年記者會現場推出全新製作「剩食的逆襲」，漂亮的胡蘿蔔、青椒與番茄都以巨大版現身，以互動的方式向孩子們推廣珍惜食物的觀念，預計2025年1月起陸續在全國演出。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」巡演首場將於11月30日推出，地點在嘉義縣義竹鄉義竹國小，節目為「台灣幻想曲」特別版。

嘉義 永續 紙風車

延伸閱讀

嘉縣商圈購物節汽車大獎得主 騎車被撞卻因禍得福

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

福美吊橋木棧道斷裂釀1死4傷 縣長翁章梁承諾加強檢視

2026台灣燈會在嘉縣 翁章梁：打造獨有山林風情

相關新聞

南鐵地下化文資遺構已完成移置 鐵道局：2026年可通車

台南市區鐵路地下化工程因挖到文化遺構，2度展延，台南市副市長葉澤山今率市府團隊前會視察，鐵道局表示，在南市府全力協助及支...

中華隊前進東京巨蛋 台南市連4天戶外大螢幕直播加油

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊成功晉級4強前進東京巨蛋，台南市長黃偉哲臉書晚間宣布，連4天將在永華國民運...

南市各農會總幹事周五截止登記 這區選情急轉

台南市政府農業局受理農會總幹事登記候聘作業周五截止，原外界認為單純的安定區農會選情今急轉，甫退休的農會總幹事王寶民女兒王...

台南林百貨「府城摩登大遊行」 12/7閃耀登場

林百貨是台南舊城知名地標，年度盛事「府城摩登大遊行」預定12月7日登場，主題是「台南400．囍事滿載」，台南市長黃偉哲期...

安定胡麻節周六2800份麻油雞米糕免費嘗 明年增新化場

2024台南胡麻節安定場將於周六登場，現場將提供2800份麻油雞米糕免費品嘗，主辦單位也宣布，明年新納入新化場次，總計將...

雲林烏魚季來了！今年肥美賣相佳 烏魚子價格可望持平

今年受暖冬影響，烏魚卵成熟期延遲近半月，近日雲林沿海開始取卵製作烏魚子，雲林區漁會表示，今年養殖烏魚卵普遍肥美，品質、賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。