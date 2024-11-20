紙風車兒童藝術工程 嘉義義竹鄉10天募款達標

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」巡演，首場由嘉義縣義竹鄉拔頭籌。嘉義縣長翁章梁與義竹鄉長黃政傑表示，這是嘉義民間力量點滴促成，10天募款達標讓義竹鄉成為首站。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368兒童藝術工程有將近400場次演出，巨額成本都是完全透過民間捐款，且不向政府申請經費。這次首場巡演會辦在義竹鄉的原因，是透過號稱神秘虛擬組織的「義竹會」促成募款。

嘉義縣長翁章梁今天在記者會上表示，這些年來他對紙風車演出印象深刻，演出不必動員觀眾，自然從四面八方匯集，「有一次一個孩子坐在我斜後方看演出，每一句台詞他都比台上演員快3秒，可見紙風車的表演在孩子心上發芽。」他並感謝紙風車推動368藝術工程，「巡演首場在義竹，意義重大。」

翁章梁表示，義竹鄉有個「義竹會」，沒有登記、沒有地址，但需要出錢出力時，這群愛家鄉的人士會站出來，「這非常有台灣精神，身為嘉義縣大家長，我與有榮焉。」

義竹鄉鄉長黃政傑表示，「為了這次演出，鄉親們盼了11年，出錢出力，成為紙風車368藝術工程第3輪全國巡演第1站，大家都覺得很光榮。」有前幾次募款經驗，這次義竹會商請義竹農會做匯款單一窗口，6個工作天就有逾百位鄉親響應，短短10天就超越預定目標。

張敏宜也說，她希望368個鄉鎮每個鄉鎮都有一個「義竹會」，「每個庄頭如果都有人看顧，台灣的孩子就會有更多可能。」

紙風車劇團團長任建誠表示，紙風車劇團正為每個縣市推出「在地故事」2.0，劇情將融入聯合國SDGs永續發展目標，今年記者會現場推出全新製作「剩食的逆襲」，漂亮的胡蘿蔔、青椒與番茄都以巨大版現身，以互動的方式向孩子們推廣珍惜食物的觀念，預計2025年1月起陸續在全國演出。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」巡演首場將於11月30日推出，地點在嘉義縣義竹鄉義竹國小，節目為「台灣幻想曲」特別版。