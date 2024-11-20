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大環境影響募款 雲林家扶園遊會活動尚缺百萬元經費

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林家扶中心每年底為扶助家庭舉辦歲末園遊會，受景氣影響募款，今年活動經費尚不足，今嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品各捐贈20萬元拋磚引玉，在縣長張麗善（右四）見證下，由家扶主委陳燦勳（右五）、委員蔡銘貴（左一）代表受贈。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心每年底為扶助家庭舉辦歲末園遊會，受景氣影響募款，今年活動經費尚不足，今嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品各捐贈20萬元拋磚引玉，在縣長張麗善（右四）見證下，由家扶主委陳燦勳（右五）、委員蔡銘貴（左一）代表受贈。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心每年底為扶助家庭舉辦歲末園遊會，受景氣影響募款，今年活動經費尚不足，今嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品各捐贈20萬元拋磚引玉，雲林家扶中心表示，大環境不僅影響募款，就連雙親家庭養不起孩子來申請扶助的案件也有增加趨勢，成為警訊。

嘉邑行善團及福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今天在雲林縣長張麗善見證下，分別捐助20萬元贊助雲林家扶歲末園遊會活動，由家扶中心主委陳燦勳、委員蔡銘貴代表受贈，雲林家扶中心主任廖志文表示，歲末園遊會將於12月8日舉辦，目前活動經費尚缺近百萬元，盼企業捐贈拋磚引玉，讓歲末園遊會能順利辦理。

廖志文指出，家扶基金會長期扶助單親、失親或弱勢兒童，受大環境影響，越來越多雙親家庭自覺養不起孩子，雲林家扶中心今年接獲許多雙親家庭欲申請扶助，因雙親皆具工作能力，經評估後只能婉拒或轉介其它單位。

張麗善表示，雲林家扶中心在雲林協助政府扶助弱勢兒少已55年，讓孩子可以安心成長、完成學業，近年物價上漲，社福捐助大幅減少，感謝各企業率先支持，期待活動圓滿順利。

雲林家扶主委陳燦勲感謝企業拋磚引玉，他表示，雲林家扶服務近千戶、2千位弱勢兒少，約60%單親家庭、30%隔代教養家庭、20%新住民家庭，歲末園遊會對扶助家庭來說是年終回娘家活動，大家都很期待，近年因極端氣候冬天仍很炎熱，今年家扶中心將準備電風扇給每戶家庭，目前經費尚缺100萬元。

家扶中心督導歐厚成表示，今年園遊會有約60攤位，其中有10多個攤位是家扶中心自立家庭回饋贊助，有一名50多歲的林爸爸曾接受家扶幫助，20多年來每年歲末園遊會都會和兒子一起準備大腸包小腸供扶助家庭享用，另有一名何媽媽則是10多年提供臭豆腐等美食。希望大家一起響應公益。洽詢電話（05）6323200。

雲林家扶中心每年底為扶助家庭舉辦歲末園遊會，受景氣影響募款，今年活動經費尚不足，今嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品各捐贈20萬元拋磚引玉。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心每年底為扶助家庭舉辦歲末園遊會，受景氣影響募款，今年活動經費尚不足，今嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品各捐贈20萬元拋磚引玉。記者陳雅玲／攝影

家扶中心 張麗善 雲林

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