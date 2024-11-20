大環境影響募款 雲林家扶園遊會活動尚缺百萬元經費

雲林家扶中心每年底為扶助家庭舉辦歲末園遊會，受景氣影響募款，今年活動經費尚不足，今嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品各捐贈20萬元拋磚引玉，雲林家扶中心表示，大環境不僅影響募款，就連雙親家庭養不起孩子來申請扶助的案件也有增加趨勢，成為警訊。

嘉邑行善團及福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今天在雲林縣長張麗善見證下，分別捐助20萬元贊助雲林家扶歲末園遊會活動，由家扶中心主委陳燦勳、委員蔡銘貴代表受贈，雲林家扶中心主任廖志文表示，歲末園遊會將於12月8日舉辦，目前活動經費尚缺近百萬元，盼企業捐贈拋磚引玉，讓歲末園遊會能順利辦理。

廖志文指出，家扶基金會長期扶助單親、失親或弱勢兒童，受大環境影響，越來越多雙親家庭自覺養不起孩子，雲林家扶中心今年接獲許多雙親家庭欲申請扶助，因雙親皆具工作能力，經評估後只能婉拒或轉介其它單位。

張麗善表示，雲林家扶中心在雲林協助政府扶助弱勢兒少已55年，讓孩子可以安心成長、完成學業，近年物價上漲，社福捐助大幅減少，感謝各企業率先支持，期待活動圓滿順利。

雲林家扶主委陳燦勲感謝企業拋磚引玉，他表示，雲林家扶服務近千戶、2千位弱勢兒少，約60%單親家庭、30%隔代教養家庭、20%新住民家庭，歲末園遊會對扶助家庭來說是年終回娘家活動，大家都很期待，近年因極端氣候冬天仍很炎熱，今年家扶中心將準備電風扇給每戶家庭，目前經費尚缺100萬元。