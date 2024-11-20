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嘉縣5星級公廁新港公園 洗手台這隻青蛙水龍頭位置好敏感…

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
新港鄉公園與嘉義縣政府、財稅局、人力發展所、台灣高鐵嘉義站曾一同名列嘉義縣5星級公廁。圖／翻攝嘉義縣政府網站
新港鄉公園與嘉義縣政府、財稅局、人力發展所、台灣高鐵嘉義站曾一同名列嘉義縣5星級公廁。圖／翻攝嘉義縣政府網站

名列嘉義縣5星級公廁的新港公園，近來有親子到公園遊玩意外發現「新景點」；小孩向媽媽說，「這青蛙水龍頭好有趣」。仔細看原來洗手台水龍頭有意無意剛好在青蛙圖騰的敏感帶，令人不覺莞爾，這景象也引來其他親子有感「蠟筆小新青蛙版」。

這名媽媽表示，日前帶小孩到新港公園遊玩，不久帶他們上廁所後到洗手台，小朋友突然說，「這青蛙水龍頭好有趣」，還特意指給她看，這時才注意到青蛙圖騰的下方剛好就是水龍頭，那位置乍看下還真的會令人誤會。

小朋友打開水龍頭嘩啦啦水流下來，覺得好有趣。

2020年新港公園經環保署（環境部前身）公布全國1萬6012座列管公廁前50名績優管理單位，嘉義縣總計有5個單位入選；嘉義縣政府、財稅局、人力發展所、台灣高鐵嘉義站、新港鄉公園評為嘉義縣5星級公廁。

新港鄉公園與嘉義縣政府、財稅局、人力發展所、台灣高鐵嘉義站曾一同名列嘉義縣5星級公廁。圖／翻攝嘉義縣政府網站
新港鄉公園與嘉義縣政府、財稅局、人力發展所、台灣高鐵嘉義站曾一同名列嘉義縣5星級公廁。圖／翻攝嘉義縣政府網站
嘉義縣新港公園公廁洗手台水龍頭有意無意剛好在青蛙圖騰的敏感帶，令人不覺莞爾。圖／讀者李秉峻提供
嘉義縣新港公園公廁洗手台水龍頭有意無意剛好在青蛙圖騰的敏感帶，令人不覺莞爾。圖／讀者李秉峻提供
名列嘉義縣5星級公廁的新港公園，近來有親子到公園遊玩意外發現「新景點」。圖／讀者李秉峻提供
名列嘉義縣5星級公廁的新港公園，近來有親子到公園遊玩意外發現「新景點」。圖／讀者李秉峻提供

公廁 嘉義 青蛙

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