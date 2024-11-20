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嘉縣5星級公廁新港公園 洗手台這隻青蛙水龍頭位置好敏感…
名列嘉義縣5星級公廁的新港公園，近來有親子到公園遊玩意外發現「新景點」；小孩向媽媽說，「這青蛙水龍頭好有趣」。仔細看原來洗手台水龍頭有意無意剛好在青蛙圖騰的敏感帶，令人不覺莞爾，這景象也引來其他親子有感「蠟筆小新青蛙版」。
這名媽媽表示，日前帶小孩到新港公園遊玩，不久帶他們上廁所後到洗手台，小朋友突然說，「這青蛙水龍頭好有趣」，還特意指給她看，這時才注意到青蛙圖騰的下方剛好就是水龍頭，那位置乍看下還真的會令人誤會。
小朋友打開水龍頭嘩啦啦水流下來，覺得好有趣。
2020年新港公園經環保署（環境部前身）公布全國1萬6012座列管公廁前50名績優管理單位，嘉義縣總計有5個單位入選；嘉義縣政府、財稅局、人力發展所、台灣高鐵嘉義站、新港鄉公園評為嘉義縣5星級公廁。
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