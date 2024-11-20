嘉義縣百年醫館舉辦紀念音樂會 緬懷他懸壺濟世30餘載

嘉義縣近百年醫館清木屋在黃崇哲夫婦修復後重新活化，為紀念祖父黃清木在地方懸壺濟世30多年，11月24日下午2點30分將舉辦「清木雅韻」紀念音樂會，邀民眾透過音樂與詩歌，回顧黃清木為朴子醫療貢獻，也讓民眾重新認識這座檜木老建築。

黃崇哲介紹，朴子清木屋是祖父黃清木醫師留下來的老醫院，1930年（昭和5年）興建迄今已逾90年，原為日治時期朴子公醫院，後改制為衛生所，黃清木曾任第1任衛生所主任，光復後1956年買下建築，開設清木外科作為診所兼住宅，懸壺濟世30多年。

黃崇哲也說，祖母黃吳彩雲擔任藥劑師，對地方貢獻很大，除了在醫院協助祖父外，也曾擔任朴子國中第1任校長、縣議員、國大代表及婦女會主席等，在教育界及政壇相當活躍，為緬懷祖父祖母、傳承老醫館文物及故事，將在11月24日舉辦紀念音樂會。

文觀局指出，清木屋由日籍醫師松浦保在1930年籌建，全屋幾乎都是檜木打造，只有1樓騎樓採磚造，設有簡化式鋼筋水泥古典柱，歷經多年建物腐朽毀損，後代黃崇哲夫婦2015年起修繕復舊，2016年營運活化，老屋完整保存歷史記憶，也成為文化活動據點。