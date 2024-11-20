影／黑熊達人是他！獵人湯志卿4度拍到黑熊 獲頒獎金5萬元

嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿今年5至6月三度在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊畫面，9月在特富野部落獵場領域往北霞山登山路徑旁，再度拍攝到台灣黑熊成年個體，顯示該區域黑熊族群非常活躍，林業及自然保育署嘉義分署今天頒發5萬元棲地監測獎勵金。

嘉義分署介紹，這次拍攝到黑熊地點屬於特富野部落獵場，鄒語名為thiataka，地勢較為平坦且終年有水，針闊混生林內有檜木、牛樟、殼斗科植物、野蘋果、山枇杷、楠木等，是野生動物經常利用且植被多樣豐富的地點，也是通往北霞山、楠梓仙溪的必經山徑。

嘉義縣鄒族獵人協會投入狩獵自主管理，科學監測野生動物族群變化，協會定有「阿里山鄒族狩獵自治自律公約」，2010年起與林業署嘉義分署合作執行阿里山狩獵物種監測，落實狩獵成果回報制度，積極投入台灣黑熊生態給付監測巡守，共同守護山林資源成效卓著。

為增進部落社區對台灣黑熊的認識並投入在地黑熊保育工作，嘉義分署2023年起在黑熊分布熱點區域推行台灣黑熊生態服務給付計畫，在巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給至高5萬元獎勵金，嘉義縣鄒族獵人捕抓到台灣黑熊影像，也在新高口巡守區域拍到熊鷹身影。