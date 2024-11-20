霸凌不只公務員校園也有 嘉市議員要求情緒管理納入教師培育課程

勞動力發展署北分署吳姓公務員疑遭謝姓分署長霸凌輕生；嘉市議員上午質詢，今年校園通報21件疑似霸凌案件，調查後有3件確認，教師尋求心理諮商人數偏低，未接受情緒管理課程培訓，常讀不出孩子情緒，市府應將情緒管理納入教師培育課程；教育處長郭添財說，會專案審慎研究。

議員戴寧質詢先問市府人事處長楊景丞，有無公務員受霸凌，楊說，沒有；戴寧接著說，嘉市2021年發生女代理教師疑遭女校長霸凌致死案件，嘉市校園有多少霸凌案？教育處長郭添財說，今年通報21件，有3件確認（生對生、師對生、生對師），戴寧說，全市2千多名教師，今年只有13人尋求心理諮商協助，人數偏低，情緒管理不當霸凌案，有如冰山一角。

戴寧表示，有家長反映，孩子未帶完成的家庭作業到校，教師用line回覆家長，「他會有多慘，你眼中的他永遠那麼無辜」，還有教師直接跟家長說，「你要帶孩子去看心理醫師、藥要加重」，社會變遷加速複雜，教師未接受情緒管理課程培訓，常讀不出孩子情緒，與家長、學生溝通出問題。

她說，嘉市小城市重視教育，適合發展情緒管理亮點課程，目前校園情緒管理課程，大多由家庭教育中心志工擔任在晨會授課，教師尋求心理諮商人數偏低，又未接受情緒管理課程培訓，建議教育處將情緒管理納入教師培育課程。

郭添財以自己過去擔任小學教師及教育科長經驗說，過去小學1班教50名學生，現在小學1班減為25人，為人師者，對情緒要有覺察力，以正向心理態度、同理心，面對家長學生，教師也需要大家讚美、感恩，嘉市教師都很敬業、認真，他非常感佩，教育處營造友善校園，有支持教師體系及輔導諮商專業人員，情緒管理很重要，是否納入教師培育課程，會專案審慎研究。

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