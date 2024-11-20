快訊

北分署長謝宜容霸凌案延燒 勞長何佩珊：記兩大過並停職

美國警告「恐有重大空襲 」！緊急關閉駐烏克蘭大使館

LINE免費貼圖7款來了！這款終身免費、日常用語「累癱」社畜必用

聽新聞
0:00 / 0:00

霸凌不只公務員校園也有 嘉市議員要求情緒管理納入教師培育課程

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員戴寧（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉市議員戴寧（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝

勞動力發展署北分署吳姓公務員疑遭謝姓分署長霸凌輕生；嘉市議員上午質詢，今年校園通報21件疑似霸凌案件，調查後有3件確認，教師尋求心理諮商人數偏低，未接受情緒管理課程培訓，常讀不出孩子情緒，市府應將情緒管理納入教師培育課程；教育處長郭添財說，會專案審慎研究。

議員戴寧質詢先問市府人事處長楊景丞，有無公務員受霸凌，楊說，沒有；戴寧接著說，嘉市2021年發生女代理教師疑遭女校長霸凌致死案件，嘉市校園有多少霸凌案？教育處長郭添財說，今年通報21件，有3件確認（生對生、師對生、生對師），戴寧說，全市2千多名教師，今年只有13人尋求心理諮商協助，人數偏低，情緒管理不當霸凌案，有如冰山一角。

戴寧表示，有家長反映，孩子未帶完成的家庭作業到校，教師用line回覆家長，「他會有多慘，你眼中的他永遠那麼無辜」，還有教師直接跟家長說，「你要帶孩子去看心理醫師、藥要加重」，社會變遷加速複雜，教師未接受情緒管理課程培訓，常讀不出孩子情緒，與家長、學生溝通出問題。

她說，嘉市小城市重視教育，適合發展情緒管理亮點課程，目前校園情緒管理課程，大多由家庭教育中心志工擔任在晨會授課，教師尋求心理諮商人數偏低，又未接受情緒管理課程培訓，建議教育處將情緒管理納入教師培育課程。

郭添財以自己過去擔任小學教師及教育科長經驗說，過去小學1班教50名學生，現在小學1班減為25人，為人師者，對情緒要有覺察力，以正向心理態度、同理心，面對家長學生，教師也需要大家讚美、感恩，嘉市教師都很敬業、認真，他非常感佩，教育處營造友善校園，有支持教師體系及輔導諮商專業人員，情緒管理很重要，是否納入教師培育課程，會專案審慎研究。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

代理教師 情緒 霸凌

延伸閱讀

12強賽／中華隊前進東京 嘉市中正公園23日起轉播

嘉市特搜隊未取得認證缺這建設 議員要求提升消防安全量能

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

嘉市青少年微電車肇事偏高 議員要求加強教育宣導

相關新聞

大環境影響募款 雲林家扶園遊會活動尚缺百萬元經費

雲林家扶中心每年底為扶助家庭舉辦歲末園遊會，受景氣影響募款，今年活動經費尚不足，今嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食...

嘉縣5星級公廁新港公園 洗手台這隻青蛙水龍頭位置好敏感…

名列嘉義縣5星級公廁的新港公園，近來有親子到公園遊玩意外發現「新景點」；小孩向媽媽說，「這青蛙水龍頭好有趣」。仔細看原來...

嘉義縣百年醫館舉辦紀念音樂會 緬懷他懸壺濟世30餘載

嘉義縣近百年醫館清木屋在黃崇哲夫婦修復後重新活化，為紀念祖父黃清木在地方懸壺濟世30多年，11月24日下午2點30分將舉...

影／黑熊達人是他！獵人湯志卿4度拍到黑熊 獲頒獎金5萬元

嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿今年5至6月三度在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊畫面，9月在特富野部落獵場領域往北霞山登山路徑...

霸凌不只公務員校園也有 嘉市議員要求情緒管理納入教師培育課程

勞動力發展署北分署吳姓公務員疑遭謝姓分署長霸凌輕生；嘉市議員上午質詢，今年校園通報21件疑似霸凌案件，調查後有3件確認，...

台南林百貨摩登大遊行媲美紐約Macy's遊行 12月7日相見

台南市林百貨年度盛事「府城摩登大遊行」將在12月7日登場，適逢臺南400年，遊行以「台南400 囍事滿載」為主題。市長黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。