台南林百貨摩登大遊行媲美紐約Macy's遊行 12月7日相見

台南市林百貨年度盛事「府城摩登大遊行」將在12月7日登場，適逢臺南400年，遊行以「台南400 囍事滿載」為主題。市長黃偉哲今在記者會表示，美國紐約有享負盛名的Macy's感恩節大遊行，台南最具代表性的就是林百貨府城摩登大遊行。

黃偉哲說，今年是台南400，從年初的臺灣燈會、8月的文博會，一直到10月的台灣設計展，展演檔檔精彩，即將迎來的林百貨大遊行，也是好酒沉甕底，邀請來自日本知名文化祭典團體-三重縣安濃津「極津」、「SOFTBANK YOSAKOI部」、北海道「BASARA」共同參與，歡迎大家12月7日一起來參加。

林百貨表示，此次遊行除邀請日本知名文化祭典團體帶來充滿日式風情的活力舞蹈外，也規畫近30團熱情響應的遊行團體，並結合17家在地老店與新興品牌的「400限定-林開囍市集」，以及攜手「四四拍唱片行」、「啤酒肚釀製」的「林酒BAR」派對活動，精彩活動絕不容錯過。

今年活動主視覺邀請曾出版「台南」為主題書籍的日本知名插畫家佐佐木千繪所繪製，佐佐木千繪對台南有著深厚情感，以俯瞰視角展現林百貨的活潑風貌，透過鮮明色彩與生動畫面，展現每層樓的特色，充滿童趣與色彩的作品充分傳達出她對林百貨的熱情與創意。

林百貨4樓藝文空間特別以「光輝印記，璀璨旅程」為題，以手帳形式策劃策展，呈現每月亮點活動、精彩瞬間與紀念小物，回顧台南400精彩活動，從豐富多彩的藝文展演到盛大的節慶盛事，展現台南的多元與活力。