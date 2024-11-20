助世界展望會台南弱勢孩童 誠美材料捐50萬盼拋磚引玉

光學偏光板大廠誠美材料科技今上午捐出50萬元，助台灣世界展望會大台南弱勢孩童，除落實企業ESG理念，也盼拋磚引玉一起來關懷弱勢兒。

每年11月20日為「世界兒童人權日」，誠美材料科技日前發起「食光寶盒、共誠(盛)美好」貧童營養扶助行動，動員各部門響應，員工捐款多少，公司都以集團名義再加碼捐助，短短半個月募得50萬元營養扶助金，為大台南地區弱勢家庭提供逾500份食物箱。

誠美材料科技今上午在樹谷園區廠區將該50萬元捐給台灣世界展望會，誠美材料科技永續長萬昆泰更代表公司加碼220份玻璃保鮮盒，由台灣世界展望會南區辦事處處長林惠君代表接受。

就讀小學五年級的小奕，和媽媽一起住老舊的房子裡，全家人仰賴媽媽一人擔任居家服務員微薄薪水生活。已經是中低收入戶的小奕一家，媽媽迫於經濟壓力下，平常只能採買麵包、饅頭便宜食材讓小奕果腹，他身高僅122公分、體重22公斤，明顯看得出身形較同年齡孩子瘦弱許多，還出現容易分心與注意力不集中狀況。

林惠君說，為改善小奕的困境，去年起展望會透過營養扶助暨送餐服務，今年迄今已增加4公斤、長高6公分，也不再常常生病。她指出，類似小奕這樣個案不勝枚舉，弱勢兒童亟待社會關懷。