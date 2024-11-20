嘉市特搜隊未取得認證缺這建設 議員要求提升消防安全量能

嘉義市消防安全量能議題受關切，上午議員質詢要求消防局編足消防員超勤津貼，設消防專用訓練基地及教育館，早日取得特搜隊國家認證計畫 (NAP)認證；消防局長郭立昌說，已編足超勤津貼預算，因消防人力不足未取得認證，積極籌設專用訓練基地及消防教育館。

議員王浩質詢，城市消防安全量能不可缺，提供好品質前提就是消防員工作環境與待遇要提升，他在前消防局長任內，主張「火神不掉淚、實質補償、勤務專責」，勤務專責明年應全面讓勤業務專責化，捕蜂捉蛇不讓消防隊員持續派遣出勤。

王浩說，今年實施工時新制後，法令要求2年內將超勤加班費時數「計發加班費」，明年陸續發放，應休未休10日特休假應優先於補休時數，不可要求消防員「盡快消耗補休」、「優先使用補休」，應符合法令，比照新北市編列「今年未休畢超勤補休時數結算計發加班費發放原則」預算，因目前預算不夠用。

議員李奕德質詢，他擔任義消顧問出錢贊助，多個縣市通過國家特搜隊認證，嘉市還未取得認證，市區缺消防專用訓練基地及教育館，消防隊員及義消在路邊用廢車訓練車禍搶救，還有消防教育簡陋，消防訓練預算要編足，設消防專用訓練基地及教育館。

郭立昌說，去年12月調整消防員日間可編排休2小時。為避免同仁補休期限屆期影響健康，請同仁選擇補休時依較早日期時數選擇辦理。授權大隊管制消防戰力，增加同仁休假天數；減少加班時數，加班費預算足夠支應。