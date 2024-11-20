名畫家國策顧問陳輝東告別式如畫展開幕 總統頒褒揚狀

總統府國策顧問，也是名畫家陳輝東11月1日過世，享受87歲，今在南市殯儀館舉行告別式，總統賴清德頒發褒揚狀，表彰他一生為藝術教育的努力，典範永留人間。家屬表示，陳老師原計畫明年辦個展，人雖走了，但此計畫繼續籌辦中。

賴清德致詞表示，陳輝東出生平凡，在戰火中長大，但有勇敢堅強精神，為了理想及減輕家庭負擔，就讀師專，從事教育，數十年來春風化雨，桃李滿天下；因天分加上用心打拚，以彩筆畫出一幅幅使人讚嘆的作品，為文人雅士所收藏，也堪稱是畫壇具代表性畫家。

賴總統稱許陳輝東熱心公益，從催生南美管到完成設置，留給台南無限文化資產，「輝東老師畫自己，也畫出一段不平凡人生。」我認識的陳輝東老師，感受到他心中充滿著滿滿的愛，夫妻恩愛有加，疼子女孫如自己，也愛護朋友如自己；陳老師愛這個城市、愛這個土地，也完成老師郭柏川興建美術館的遺願，陳老師熱愛藝術，認為如此才能爭千秋。

陳輝東的告別式今天上午在市立殯儀館景行廳舉行，總統賴清德是陳老師的好朋友，特來送行，並頒發褒揚狀，為他一生的努力做最好的註解。市長黃偉哲也率局處首長捻香致敬，數百親朋好友、學生都來送行。

告別式現場就如辦畫展，正中央大幅照片是陳老師去年在蓮花池前的留影，兩側透過螢幕，以他最喜歡聽的音樂，播出他的作品，從風景、裸女、漁工到船帆等。賴總統也說，陳老師已走過不平凡的一生，福壽全歸，隨佛祖而去，請大家不要傷悲，應祝福他，一路好走，在西方極樂世界逍遙自在，典範永留人間。

陳輝東的兒子陳昱凱說，賴總統和陳老師都是俠義個性，賴總統喜歡金庸小說，老師則是愛看西部片，疲累回家後看克林伊斯威特主演的片子，看到壞人被殺光光，一切疲勞都消除。原本明年父親要舉辦個展，雖然人已走，但家人目前籌辦中。

市長黃偉哲表示，陳輝東1938年出生台南，童年就嶄露繪畫天分，早年的困頓與匱乏，造就了他對真善美的嚮往與追求，除了藝術上的成就，他的熱心公益也備受推崇，從籌設南美會館、協助台南市立文化中心設立和名家作品典藏，邀集一千多位一流藝術家參與「千人美展」，到台南市美術館籌備成立的重任，都和台南的藝術發展密不可分。