快訊

日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

號召台糖、巧新科技大廠帶小廠奏效 雲林縣成功降低職災發生獲獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，2年內改善近3千項缺失，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。

勞動部為預防職業災害發生，每兩年針對各機關辦理評核作業，雲林縣政府今年在非直轄市的16縣市中獲得第一名優等獎，縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，縣府近年推動職業安全衛生工作，不僅對外深入輔導中小企業，對內也成立職業安全衛生推動小組，定期檢討推動策略，有效減少肇災因子。

張世忠表示，縣府每年派員進入中小企業實施職場安全衛生輔導逾500場次，2022、2023年累計輔導改善2800多項缺失，為有效改善工作環境，號召台糖公司虎尾糖廠及巧新科技等核心企業擔任領頭羊，以「大廠帶小廠」方式，協助及輔導企業改善工作環境，已有52家中小企業加入安衛家族運作。

清潔隊員穿梭大街小巷，容易發生隨車墜落事故，被視為公部門中危險性較高的工作之一，雲林縣2018年曾發生清潔隊員從資源回收車墜落死亡的重大職災事故，縣府要求各鄉鎮提升清潔隊員作業安全，包括設置倒車警示器、倒車影像監視器、增設站立平台護欄等安全設備，近5年未發生重大職災死亡事故。

張世忠表示，雲林縣2022、2023年職業災害死亡千人率為0.022，較全國平均值為低(0.024)，未來縣府將持續推動職業安全衛生工作，提升職安環境，確保所有勞工安全與健康。

雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。圖／雲林縣政府提供

職業安全

延伸閱讀

職災險費率升 千萬勞工受惠

台南職災死亡數下降 黃偉哲：持續落實演練宣導

靠食物幫助創作 女星冒「職災」胖2公斤

台南市職災死亡人數逐年下降 勞工局做了這些事

相關新聞

影／黑熊達人是他！獵人湯志卿4度拍到黑熊 獲頒獎金5萬元

嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿今年5至6月三度在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊畫面，9月在特富野部落獵場領域往北霞山登山路徑...

嘉義縣百年醫館舉辦紀念音樂會 緬懷他懸壺濟世30餘載

嘉義縣近百年醫館清木屋在黃崇哲夫婦修復後重新活化，為紀念祖父黃清木在地方懸壺濟世30多年，11月24日下午2點30分將舉...

霸凌不只公務員校園也有 嘉市議員要求情緒管理納入教師培育課程

勞動力發展署北分署吳姓公務員疑遭謝姓分署長霸凌輕生；嘉市議員上午質詢，今年校園通報21件疑似霸凌案件，調查後有3件確認，...

台南林百貨摩登大遊行媲美紐約Macy's遊行 12月7日相見

台南市林百貨年度盛事「府城摩登大遊行」將在12月7日登場，適逢臺南400年，遊行以「台南400 囍事滿載」為主題。市長黃...

嘉市特搜隊未取得認證缺這建設 議員要求提升消防安全量能

嘉義市消防安全量能議題受關切，上午議員質詢要求消防局編足消防員超勤津貼，設消防專用訓練基地及教育館，早日取得特搜隊國家認...

名畫家國策顧問陳輝東告別式如畫展開幕 總統頒褒揚狀

總統府國策顧問，也是名畫家陳輝東11月1日過世，享受87歲，今在南市殯儀館舉行告別式，總統賴清德頒發褒揚狀，表彰他一生為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。