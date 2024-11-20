號召台糖、巧新科技大廠帶小廠奏效 雲林縣成功降低職災發生獲獎

雲林縣府為降低職災發生，對內成立專責小組檢討肇因，對外則號召台糖、巧新科技公司以大廠帶小廠方式，深入中小企業輔導改善工作環境，2年內改善近3千項缺失，今年勞動部辦理政府機關推動職業安全衛生業務績效評核，雲林縣在非直轄市的16縣市中獲得第一名。

勞動部為預防職業災害發生，每兩年針對各機關辦理評核作業，雲林縣政府今年在非直轄市的16縣市中獲得第一名優等獎，縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，縣府近年推動職業安全衛生工作，不僅對外深入輔導中小企業，對內也成立職業安全衛生推動小組，定期檢討推動策略，有效減少肇災因子。

張世忠表示，縣府每年派員進入中小企業實施職場安全衛生輔導逾500場次，2022、2023年累計輔導改善2800多項缺失，為有效改善工作環境，號召台糖公司虎尾糖廠及巧新科技等核心企業擔任領頭羊，以「大廠帶小廠」方式，協助及輔導企業改善工作環境，已有52家中小企業加入安衛家族運作。

清潔隊員穿梭大街小巷，容易發生隨車墜落事故，被視為公部門中危險性較高的工作之一，雲林縣2018年曾發生清潔隊員從資源回收車墜落死亡的重大職災事故，縣府要求各鄉鎮提升清潔隊員作業安全，包括設置倒車警示器、倒車影像監視器、增設站立平台護欄等安全設備，近5年未發生重大職災死亡事故。