嘉基再擴版圖！民雄雙福醫院新建工程上梁 2025年竣工

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院在嘉義市深耕65年，服務雲嘉嘉南地區病患，院方歷時5年籌備跨足嘉義縣，將斥資20億元在民雄鄉新建雙福醫院，醫療大樓地下1樓、地上4樓，面積達2千多坪，董事長高堂恩和嘉基院長陳煒昨參加上梁儀式，預計2025年竣工啟用。

院方指出，雙福基督教醫院規畫14間門診診療室，單人房及四人雙人房雙衛浴設計一般急性病床45床、血液透析床25床、3間高標準手術房、手術恢復床3床、負壓隔離病床1床；設置高階內視鏡檢查區、復健醫療場所，整合物理、職治、語言等多功能設施與醫療設備。

雙福基督教醫院將設老人科別、慢性病科別、骨科、眼科、復健科、洗腎透析等，並同步設置電腦斷層掃描儀、X光機、各項超音波、內視鏡、心電圖等檢查設備，未來將與嘉義基督教醫院醫療資源共享與整合，若遇急重症病人，將立即轉送嘉基治療。

戴德森醫療財團法人董事長高堂恩、嘉義基督教醫院院長陳煒等人昨天參加上樑感恩禮拜，一起鎖上螺絲，代表結構工程完成，祈望後續工程順利，提升雲嘉地區醫療服務能力，預計2025年竣工啟用，未來提供嘉義山區醫療輕症、慢性病等病人就近看診的醫療服務。