台南永康停車一位難求 廢棄車占用卻成「三不管」？

台南市永康區發展快速，人口數全市最多，停車一位難求，還因騎樓停車開單引爆民眾對警察仇恨值升高，議員爆出不少公有空地遭廢棄車輛長期盤據，但成了「三不管」，停車場施工時要一邊移廢棄車一邊施工的「荒謬」景象，市府說依占用地點在路邊、路外停車格或空地等，有分工由權責單位處理，但執行有落差近期會再開會確認。

議員朱正軒說，永康西橋里缺乏停車位，在盤點里內用地時，在柴頭港溪北側浮覆地發現一塊工務局的公園預定地，協調開闢為停車場，但公有空地排除久占車輛時權責分工不明，甚至直到施工整地夯實及重鋪路面時，都還有久占車輛在工區內。

「施工單位要一面施工一面移動久占車輛」，朱正軒直批「荒謬」，直到開闢成停車場後，交通局才有權介入排除最後幾台的廢棄車輛，停車場從上月8日開放停車，共有91格車位，包含2格身障專用、2格婦幼專用及2格綠能優先停車格；預計明年2月農曆年前開始收費。

朱正軒說，西橋里活化柴頭港溪浮覆地，把雜草叢生及髒亂積水的都市角落，整理成公共停車場，可成為典範；但像永大陸橋下空地同樣面臨長期久占車輛盤據的問題，形成髒亂點影響市容並妨害公共空間運用，環保局「只能處理路邊廢棄車輛，路外空地廢棄車輛無法處理」，局處間對排除廢棄車輛的權責分工並不明確，導致長期占用車輛難以排除。

朱正軒要求市府團隊依台南市處理廢棄車輛自治條例、台南市各類長期占用車輛查報及處理原則及台南市空地空屋管理自治條例等法規，明確分工，以利公有土地規畫為停車場、綠美化、運動場或其他公益性活動場所等公共使用。

市長黃偉哲表示，廢棄車輛棄置空地不只造成市容髒亂，不積極處理也會造成人力的浪費，市府會全力協調改進。