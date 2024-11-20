跨越性別年齡 南市69歲「阿嬤保全」再就業守護偏遠學子

69歲小滿（化名）透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合至南化區瑞豐國小擔任保全1年多，她跨越年齡障礙展現女力，「阿嬤保全」細心守護偏遠山區校園安全傳為美談。

小滿已當阿嬤，原經營早餐店，多年前因疫情影響結束營業，轉至南科園區從事清潔打掃工作，因得常趕回家幫忙照顧孫子後離職，她更利用閒暇至台南市托育中心參加托育人員課程，充實擔任保母專業知識，也希望尋找工作機會。

隨著孫子長大上學，小滿嘗試各種工作職位，因超過68歲高齡多次應聘未成功，後經永康就業中心南化就服台就服員陳安琪協助，媒合到南化關山瑞豐國小擔任保全人員。

陳安琪說，原本學校保全人員都是男性，在面試時協助強化阿嬤優點及特質，雇主被阿嬤的熱情、活力和豐富知識感動而錄取。雖是偏鄉校園保全工作，但由充滿服務熱忱、熟悉在地社區鄰里的小滿阿嬤擔任，迄今學校及家長都非常滿意。

小滿每天上班都得騎機車1個多小時車程，1年多來樂在其中，更珍惜這得來不易機會，感謝雲嘉南分署永康就業中心提供完善就業資源，以及南化就業服務台積極熱切幫忙，表示若無就服員提前與廠商溝通，她或許連面試機會都沒有。

小滿阿嬤更鼓勵和她一樣高齡者，不要設限自己年齡和工作，也希望更多雇主可以不再因性別和年齡的限制，提供給求職者更多元工作機會。