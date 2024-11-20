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「壺仙幼稚園」荒廢半世紀改成停車場 壺仙塑像再現嘉義人前

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影

嘉義市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」做聚會講學地點，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家孫子賣給在地建商，6月整地完成，短期暫時出租做停車場，日前開放，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。

賴雨若水泥塑像1962年重修，生前自題壽像詩：「石火光中六十年、榮枯過眼等雲烟、儒耶道釋雖分教、畢竟咸歸大自然」，建商出租城市車旅做停車場使用，共92格轎車車位，平日每小時40元，最高150元，假日60元，最高180元，可提月租，過去大門深鎖荒廢的「壺仙幼稚園」重現，讓民眾得以進入觀看。

退休的文化局長賴萬鎮說，有「法曹詩人」稱號的「壺仙」賴雨若是日治時期南台灣第一位辯護士（律師），創立的「壺仙花果園」（今垂楊路、融合街口）在百年前是嘉義文人雅士、藝術家的聚會所，有如當年的「文化中心」，影響深遠。

半個世紀前由其子賴巽章創辦「壺仙幼稚園」也培育許多人才。因其子孫大半在美國，近來處理在台資產。與建設公司有約：西半部開發大樓，東部保留部分為「賴雨若紀念館」，不失兩全其美。現在規畫為停車場，應是暫時措施，等待適當時機再開發。

地政處說，閒置的壼仙幼稚園土地，位在垂楊路及安和街口，民族段三小段59地號等12筆土地，面積總計3597平方公尺、約1088坪，總價5億8341萬6070元、每坪約53.6萬元，交易日期2023年10月，登記日期今年6月，壼仙幼稚園交易價格符合市場行情。

老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，「壺仙」賴雨若塑像再現。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，「壺仙」賴雨若塑像再現。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影
老嘉義人「壺仙幼稚園」舊址建商購買出租停車場，賴雨若塑像及破舊木造老宅、庭園隔圍籬再現，述說「壺仙」故事。 記者魯永明／攝影

停車場 幼稚園 詩人

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