聽新聞
0:00 / 0:00
深秋嘉市人氣景點文化公園風鈴木綻放粉紅色花朵 學者曝原因
歲末年終將近，嘉市人氣景點觀光夜市文化公園，2棵風鈴木枝頭綻放粉紅色花朵，豔麗吸睛，被誤認為每年3月開花的洋紅風鈴木，還以為受氣候異常影響而開花，引發討論；嘉大森林暨自然資源學系所副教授張坤城說，風鈴木與洋紅風鈴木常被混淆，風鈴木花期花期約在11月至隔年3月，這時綻放正常。
「奇怪！這時候公園洋紅風鈴木粉紅色花朵開滿枝頭，氣候異常嗎？」許多民眾在文化公園，看到地標「諸羅印記」旁1大1小共2棵樹盛開花兒，感到訝異，有人說，今年颱風雨水多，秋天還有颱風登台，可能是樹木生命逆境展現，因季節錯亂提早開花，洋紅風鈴木及黃花風鈴木都在3月開花，此時開花反常。
嘉大森林暨自然資源學系所副教授張坤城說，許多人常分不清風鈴木及洋紅風鈴木，這兩個園藝景觀樹木型態相似，容易使人混淆，台灣引進風鈴木種類多，最常被搞混的是「洋紅風鈴木」與「風鈴木」。
洋紅風鈴木花較大，小葉全緣，花粉紅色，冬天幾乎不落葉，春季開花時會換葉，邊開邊落葉，然後長出來了，花期3月至5月，單一棵樹花期約3至5周；風鈴木花較小，小葉鋸齒緣，花紫紅色，冬天通常會落葉，落葉後開花。花期11月至隔年3月，單一棵樹花期約3至5周，春天還會開花，風鈴木此時開花正常，不是受氣候變異因素影響。
嘉市知名洋紅風鈴木景點，在嘉義特殊教育學校圍牆，每年3月開滿約200公尺長的淡紅色花海，讓遊客近距離捕捉春季限定迷人畫面；另，黃花風鈴木景點在軍輝橋旁的八掌溪堤岸，目前沿路都是綠油油一片，未落葉也未開花。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言