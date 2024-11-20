深秋嘉市人氣景點文化公園風鈴木綻放粉紅色花朵 學者曝原因

歲末年終將近，嘉市人氣景點觀光夜市文化公園，2棵風鈴木枝頭綻放粉紅色花朵，豔麗吸睛，被誤認為每年3月開花的洋紅風鈴木，還以為受氣候異常影響而開花，引發討論；嘉大森林暨自然資源學系所副教授張坤城說，風鈴木與洋紅風鈴木常被混淆，風鈴木花期花期約在11月至隔年3月，這時綻放正常。

「奇怪！這時候公園洋紅風鈴木粉紅色花朵開滿枝頭，氣候異常嗎？」許多民眾在文化公園，看到地標「諸羅印記」旁1大1小共2棵樹盛開花兒，感到訝異，有人說，今年颱風雨水多，秋天還有颱風登台，可能是樹木生命逆境展現，因季節錯亂提早開花，洋紅風鈴木及黃花風鈴木都在3月開花，此時開花反常。

嘉大森林暨自然資源學系所副教授張坤城說，許多人常分不清風鈴木及洋紅風鈴木，這兩個園藝景觀樹木型態相似，容易使人混淆，台灣引進風鈴木種類多，最常被搞混的是「洋紅風鈴木」與「風鈴木」。

洋紅風鈴木花較大，小葉全緣，花粉紅色，冬天幾乎不落葉，春季開花時會換葉，邊開邊落葉，然後長出來了，花期3月至5月，單一棵樹花期約3至5周；風鈴木花較小，小葉鋸齒緣，花紫紅色，冬天通常會落葉，落葉後開花。花期11月至隔年3月，單一棵樹花期約3至5周，春天還會開花，風鈴木此時開花正常，不是受氣候變異因素影響。